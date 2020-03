JAKARTA - Wisma Atlet Kemayoran dipastikan kesiapannya menjadi Rumah Sakit Darurat Virus Corona. Operasionalnya akan dimulai Senin 23 Maret 2020.

Untuk menunjang kegiatan penanganan pasien virus corona di Wisma Atlet, Direktur Bisnis Regional Jawa Madura Bali PLN, Haryanto WS dan General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya Ikhsan Asaad melakukan pemantauan serta inspeksi kelistrikan langsung di Kemayoran.

Baca Juga: Erick Thohir Siapkan Internet 500 Mb di RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet

PLN menyiapkan kebutuhan energi listrik secara khusus di Komplek Wisma Atlet dengan memasok dari 2 Sub Sistem yang berbeda dan dilengkapi ACO (Automatic Change Over) sehingga apabila sumber listrik utama mengalami ganggguan akan secara otomatis dipindah ke sumber cadangan. Listrik dari sub sistem ini masuk ke 3 gardu distribusi dengan total daya 11.080 KVA yang kemudian dialirkan ke tower-tower di komplek Wisma Atlet.

Adapula penambahan daya sebesar 3.500 VA yang dialirkan untuk Pos keamanan dan dapur umum. Untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya PLN juga sudah menyiagakan 2.371 personel yang siap mengamankan kelistrikan terutama di tempat-tempat penting penanganan Covid-19 saat ini.

Baca Juga: Tergerus Virus Corona, Industri Properti Minta Stimulus ke OJK

"PLN akan terus memberikan pelayanan kelistrikan yang terbaik untuk bangsa dan negara khususnya dalam kondisi menghadapi pandemi Covid-19 saat ini," ungkap Haryanto, dalam keterangannya, Sabtu (22/3/2020).

Dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan, petugas PLN juga telah dibekali dengan Alat Pelindung Diri (APD) termasuk masker dan hand sanitizer. Petugas juga bekerja secara split work sebagai langkah social distancing. Pengaturan jarak antar petugas dan juga dengan orang lain di lapangan juga diterapkan oleh petugas PLN saat menjalankan tugasnya.

Rumah sakit rujukan bagi pasien Corona juga menjadi pantauan utama PLN dalam keandalan listriknya. Petugas PLN selalu standby di lokasi untuk memastikan listrik tersalurkan dengan cukup dan andal. Selain itu Petugas PLN tetap siaga 24 jam menjaga keandalan pasokan listrik di Jakarta dan sekitarnya, sehingga Warga Jakarta bisa nyaman dalam menjalankan Work From Home.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya