NEW YORK - Kurs dolar Amerika Serikat (AS) menguat pada akhir perdagangan Senin waktu setempat karena investor menunggu stimulus fiskal AS yang masih belum disetujui.

Stimulus fiskal pemerintah AS sebesar USD2 triliun dirancang untuk menngurangi dampak dari penutupan bisnis akibat penyebaran virus corona,

Selain stimulus fiskal, Bank Sentral AS (The Fed) juga telah mengambil langkah-langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mempermudah pinjaman kredit. Demikian seperti dilansir Reuters, Jakarta, Selasa (24/3/2020).

Dalam stimulus The Fed menyetujui langkah-langkah historis yang akan melihatnya untuk pertama kali mendukung pembelian obligasi korporasi dan mengarahkan pinjaman kepada perusahaan, memperluas kepemilikan asetnya sebanyak yang diperlukan untuk menstabilkan pasar keuangan, dan meluncurkan segera sebuah program untuk mendapatkan kredit untuk bisnis kecil dan menengah.

Dolar AS turun tajam ketika langkah-langkah diumumkan, tetapi secara bertahap naik kembali karena investor melihat ke pemerintah untuk meluncurkan stimulus.

"Satu hal yang benar-benar perlu kita lihat adalah lebih banyak amunisi fiskal yang diumumkan," kata Mazen Issa, ahli strategi mata uang senior di TD Securities di New York.

“Anda harus berpikir tentang orang-orang yang diminta untuk menjaga jarak dan tinggal di rumah dari pekerjaan dan tidak mendapatkan gaji dan mereka meluangkan waktu untuk menjadikan mereka utuh. Mereka perlu mempercepatnya,”

Sekadar informasi, paket stimulus ekonomi untuk mengatasi coronavirus gagal untuk maju di Senat AS pada hari Senin ketika Demokrat mengatakan mengandung terlalu sedikit uang untuk rumah sakit dan tidak cukup pembatasan dana untuk membantu bisnis besar. Indeks dolar terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya turun ke level 101,64 pada pengumuman dukungan Fed baru, namun kembali naik 0,03% untuk diperdagangkan di 101,53. Berbagai tindakan bank sentral selama seminggu terakhir sejauh ini tidak dapat membendung kekuatan dolar, atau mengimbangi kelemahan saham. Penguatan mata uang AS juga didorong oleh perputaran posisi dolar di antara dana lindung nilai menjadi net short dari keseluruhan taruhan panjang, menurut data posisi terbaru. Itu telah menggerakkan spekulasi bahwa reli dolar dapat sebagian dijelaskan oleh short-covering oleh investor.

