JAKARTA - Harga emas dunia terus meningkat semenjak adanya penyebaran virus corona atau Covid-19. Tak tanggung-tanggung, harga emas dunia acapkali mencatatkan rekor tertingginya.

Bahkan harga emas dunia diprediksi menembus level USD2.000 per ounce. Saat ini harga emas bergerak di kisaran USD1.600 per ounce. Sempat menyentuh level tertinggi ke USD1.700 per ounce.

Emas menjadi aset yang aman dibanding pasar saham atau instrumen lain di tengah gejolak ekonomi imbas penyebaran virus corona.

Kenaikan harga emas dunia berimbas pada meroketnya harga emas Antam. Seperti harga emas dunia, harga emas Antam juga sering mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah dan mendekati Rp1 juta per gram.

Berikut fakta-fakta menarik harga emas Antam mendekati Rp1 juta per gram seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Minggu (29/3/2020).

1. Harga Emas Antam Melonjak Rp30.000

Melansir logammulia, Jakarta, Senin (23/3/2020), pada pukul 12.35 WIB harga emas Antam naik Rp30.000. Emas Antam kini menjadi Rp891.000 per gram.

Padahal tadi pagi, harga emas Antam turun Rp9.000 menjadi Rp861.000 per gram.

2. Tembus Rp919.000/Gram Harga emas yang dijual PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) kembali cetak rekor baru pada perdagangan hari ini dengan naik Rp28.000. Melansir logammulia, Jakarta, Selasa (24/3/2020), harga emas Antam naik Rp28.000 menjadi Rp919.000 per gram. 3. Level Tertinggi Rp924.000/Gram Harga emas yang dijual PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) terus mencatatkan rekor rekor baru pada perdagangan hari ini. Harga emas Antam hari ini naik Rp5.000. Melansir logammulia, Jakarta, Kamis (26/3/2020), harga emas Antam naik Rp5.000 menjadi Rp924.000 per gram. Harga emas Antam Rp924.000 per gram juga berlaku untuk perdagangan Jumat 27 Maret 2020.

