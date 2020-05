JAKARTA - Tim Pakar Ekonomi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (UI) Beta Yulianita Gitaharie menyebut, kegiatan-kegiatan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat harus tetap berjalan di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.

"Memang kalau diamati, Covid-19 ini telah membawa pengaruh juga perubahan terhadap sendi-sendi kehidupan ekonomi dan masyarakat," ujar dia pada telekonferensi di BNPB, Selasa (12/5/2020).

Kemudian lanjut dia, semua pihak tahu bahwa ada istilah baru selama pandemi Covid-19 ini yaitu the new normal atau gaya hidup baru, yang semua dilakukan dari rumah.

"Seperti living from home (tinggal dari rumah), work from home (kerja dari rumah), schooling from home (sekolah dari rumah) dan praying from home (berdoa dari rumah)," ungkapnya.

Maka itu, lanjut dia semua adalah sesuatu yang baru, yang semua masyarakat alami. Dan ini tujuannya adalah dalam rangka menjaga sosial dan physical distancing yang bertujuan untuk memutus rantai penyebaran virus Corona.

"Nah jadi dengan stay at home (berdiam di rumah) itu menurut saya bisa melandaikan kurva pandemi virus corona," jelas dia.

