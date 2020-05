JAKARTA - Wabah Covid-19 membuat perubahan perilaku di ranah digital. Terjadi peningkatan besar dalam aktivitas digital semasa wabah Virus Corona.

Uniknya, nanti setelah wabah Corona usai akan ada suatu kondisi yang teradaptasi dari masa pandemi Covid-19. Kondisi itu teradaptasi dari perubahan perilaku digital.

Menurut Profesor Yohanes Eko Riyanto dari Nanyang Technological University Singapore situasi nantinya pasca-Covid 19 disebut The New Normal. Perubahan perilaku yang terjadi sama Covid-19 akan menciptakan situasi dan pembentukan tatanan ekosistem baru yang terkoneksi dengan perangkat digital dan internet.

"Perubahan perilaku pengguna handphone, laptop, dan segala macam yang basis konsumsinya adalah media sosial," ujarnya dalam diskusi live secara daring bertema The New Normal di Youtube, Sabtu (2/4/2020).

Menurutnya, perubahan sosial yang dilakukan saat ini berskala besar dan akan mengubah perilaku. Dia menjelaskan dalam sebuah buku The Power of Habbit oleh Charles Duhigg, perubahan bisa terjadi karena ada pemicu terciptanya suatu kegiatan. "Karena otak kita terstimulasi. Nanti kita akan secara otomatis akan mengikuti perubahan itu," jelasnya.

Saat ini semua platform digital dan media sosial mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Nantinya situasi tersebut akan membuat konsumen terbiasa. "Sekarang sudah banyak yang melakukan pembelian secara online, dan semakin terbiasa. Membeli makanan, konsultasi kesehatan," ujarnya.

Jadi, lanjutnya, dalam menghadapi 'The New Normal' nantinya yang menjadi triger utama antara lain adalan work from home (WFH) akibat Covid-19. Kegiatan yang baru akan melakukan penyesuaian. Secara otomatis perilaku akan berubah.

"Jadi kita akan berubah. Pola kita akan berubah. Covid-19 selesai akan ada perilaku yang berubah karena keberlangsungan selama Covid-19 dan itu yang berdampak pada bisnis dalam masa depan, yang disebut 'The New normal'," ujar Prof Eko.