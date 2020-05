JAKARTA - Harga minyak naik pada perdagangan kemarin didukung oleh pengurangan produksi dan harapan kenaikan permintaan minyak mentah.

Minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Juni naik USD2,39 menjadi mantap pada USD31,82 per barel di New York Mercantile Exchange, sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Juli naik USD2,31 menjadi ditutup pada USD34,81 per barel di London ICE Futures Exchange.

"Kenaikan ini telah didorong oleh pengurangan produksi yang tinggi yang dilaksanakan oleh OPEC dan sekutunya ditambah penurunan (tidak disengaja) dalam produksi di AS di satu sisi, dan harapan permintaan segera kembali di sisi lain," kata Analis energi di Commerzbank Research Eugen Weinberg dilansir dari Xinhua, Selasa (19/5/2020).

"Terlepas dari semua euforia, bagaimanapun, kami percaya bahwa kehati-hatian masih disarankan: mungkin perlu beberapa tahun sebelum permintaan pulih ke tingkat sebelum krisis," tambahnya.

Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutu-sekutunya, sebuah kelompok yang dikenal sebagai OPEC+, sepakat untuk memangkas produksi sebesar 9,7 juta barel per hari untuk Mei dan Juni, yang bertujuan untuk mengatasi kekenyangan pasokan global di belakang krisis covid-19.

Perusahaan jasa ladang minyak Baker Hughes melaporkan bahwa jumlah pengeboran rig AS aktif turun 292 menjadi 258, angka terendah sejak Juli 2009.

