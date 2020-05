JAKARTA - PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk menandatangani perjanjian jual beli saham bersyarat dengan Pinehill Corpora Limited. Dengan perjanjian ini maka Pinehill Company Limited setuju dengan syarat menjual dan mengalihkan saham Pinehill dan Steele ke Indofood.

Melansit keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Sabtu (23/5/2020), Indofood membeli seluruh perusahaan sebesar USD2,99 miliar. Saham Pinehill Corpora dijual sebesar USD1,52 miliar dan Steele Lake sebesar USD1,468 miliar.

Adapun objek transaksi yakni seluruh saham Pinehill Corpora sebanyak 70,8 juta atau 51% dari total saham yang dimiliki. Sedangkan saham Steele sebanyak 68,05 juta atau 49% dari total saham yang dimiliki.

Sebagai informasi, Pinehill Corpora merupakan suatu konsorsium di mana Anthoni Salim memiliki penyertaan secara tidak langsung sekitar 49% saham Pinehill.

Sedangkan Steele Lake, dimiliki secara tidak langsung oleh ASM Telok Ayer Fund, sebuah reksadana discretionary yang dikelola dan dikendalikan oleh Argyle Street Management Limited (“ASM”). ASM didirikan pada 2002 dan berpusat di Hong Kong.

ASM adalah pengelola aset yang memiliki lisensi dari the Securities and Futures Commision of Hong Kong dan beroperasi di Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.

