JAKARTA- PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) pada hari ini menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Hasilnya, para pemegang saham sepakat untuk membagikan dividen 50% dari laba bersih.

Asal tahu saja, anak usaha Indofoof ini membukukan laba bersih sebesar Rp4,58 triliun pada 2018 atau meningkat 20,5% dari perolehan tahun sebelumnya sebesar Rp3,89 triliun.

Laba usaha produsen Indomie tersebut meningkat 23,5% menjadi Rp 6,45 triliun pada tahun 2018 dari tahun sebelumnya Rp 5,22 triliun.

Sejalan dengan meningkatkan laba bersih, laba saham per saham juga naik menjadi Rp 392 per saham m dari tahun sebelumnya Rp 326 per saham.

Direktur Utama Indofood CBP Anthoni Salim mengatakan pada tahun ini perseroan membagikan dividen sebesar Rp195 per Iembar saham. Sebelumnya perseroan sudah membagikan dividen interim sebesar Rp58 per Iembar saham yang telah dibayarkan pada tanggal 28 November 2018, sehingga sisanya sebesar Rp137 per Iembar saham akan dibayarkan pada tanggal 4 Juli 2019.

“Tahun ini kita 50% sama seperti tahun lalu,” ujarnya dalam acara konferensi pers di Indofood Tower, Jakarta, Rabu (29/5/2019).

Selain itu para pemegang saham juga sepakat untuk merombak jajaran Komisaris dan Direksi. Adalah para pemegang saham mengangkat Sulianto Pratama dan Mark Julian Wakeford sebagai Direktur Perseroan yang berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPST untuk sisa masa jabatan sampai

Dengan perubahan tersebut maka posisi Direksi dari Indofood CBP sendiri sebagai berikut:

Direktur Utama : Anthoni Salim

Direktur : Tjhie Tje Fie (Thomas Tjhie)

Direktur : Taufik Wiraatmadja

Direktur : Axton Salim

Direktur : Joedianto Soejonopoetro

Direktur: Hendra Widiaia

Direktur : Suaimi Suriady

Direktur : Sulianto Pratama

Direktur : Tio Eddy Harlyanto

Direktur : Mark Julian Walkefor

