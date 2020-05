JAKARTA - CEO Bank of Punjab Zafar Masud selamat dari kecelakaan pesawat Pakistan International Airlines (PIA). Ia dilaporkan hanya mengalami cedera ringan.

Bahkan rumah sakit tempatnya dirawat melaporkan, Zafar Masud tak mengalami luka bakar. Meski ia mengalami cedera lainnya.

Pesawat PIA jatuh di daerah perumahan di dekat Bandara Internasional Jinnah. Ini sebuah keajaiban Zafar Masud selamat dari kecelakaan pesawat yang tragis tersebut.

Seperti dilansir dari Icons PK, Sabtu (23/5/2020), Zafar Masud pergi ke Karachi dengan penerbangan PIA PK-8303 dari Lahore, bersama dengan 99 penumpang dan 8 anggota awak lainnya. Namun tiba-tiba pesawat itu jatuh di area Taman Jinnah dekat Model Colony di Malir sebelum mendarat.

Baca juga: Begini Kondisi Jalanan di Area Jatuhnya Pesawat PIA di Pakistan

Lalu Zafar Masud segera dilarikan ke Rumah Sakit Darul Sehat di Karachi. Ia bahkan mengabari ibunya bahwa kondisinya baik-baik saja melalui panggilan telepon.

Menurut sebuah sumber, Zafar Masud saat ini sedang dirawat karena patah tulang di Rumah Sakit Darul Sehat di Karachi.

Baca juga: Satu Orang Selamat dari Kecelakaan Pesawat PIA di Pakistan

Zafar Masud selain CEO Bank of Punjab, juga Chairman & CEO di Burj Capital Pakistan Pvt Ltd. Dia juga anggota direksi Bank of Punjab dan Bank Negara Pakistan.

Sebelumnya, Zafar Masud juga bekerja sebagai Independent Director di Bank Nasional Pakistan, Non-Executive Director di Oil & Gas Development Co. Ltd., juga Non-Executive Director di Barclays Bank of Botswana Ltd. Zafar Masud juga pernah bekerja sebagai Managing Director di American Express Bank Ltd. Juga sebagai Managing Director di Barclays Bank Plc (cabang Afrika Selatan), Managing Director di Barclays Bank Zambia Plc, dan Managing Director di Dubai Islamic Bank Pakistan Ltd. Zafar Masud mendapat gelar sarjana dari Hailey College of Commerce dan meraih gelar MBA dari Institute of Business Administration.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya