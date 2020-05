JAKARTA - PT Hotel Indonesia Natour (Persero) menyiapkan Standard Operational Procedure untuk menyambut the new normal. Penerapan SOP dan Protokol Kesehatan yang baru (Guidelines & SOP- The New Normal) akan diberlakukan pada seluruh jaringan hotel yang berada di berbagai kota di Indonesia.

Direktur Utama HIN Iswandi Said menekankan bahwa kebersihan, kesehatan, dan keamanan (Clean, Healthy, and Safety) merupakan aspek yang sangat diutamakan dalam Guidelines & SOP The New Normal ini. Tujuannya supaya seluruh hotel Inna memiliki standard hieginitas yang tinggi, dan para tamu akan merasa aman dan nyaman untuk menginap dan melakukan kegiatan di seluruh bagian dan area hotel-hotel Inna.

"Sekalipun merupakan industri yang pertama kali terkena dampak, dan yang terakhir dalam proses pemulihan; namun sejalan dengan berbagai perkembangan yang terjadi dewasa ini, diharapkan industri pariwisata dan juga industri perhotelan secara bertahap akan bergerak ke pemulihan,” tutup Iswandi Said, dalam keterangannya, Senin (25/5/2020).

Melalui Guidelines & SOP The New Normal tersebut, HIN telah melakukan evaluasi dan pembaruan terhadap seluruh prosedur dan mekanisme layanan dan operasional hotel dengan mengacu pada lembaga dan guidelines berstandard internasional mulai dari aspek manajemen, unit pendukung atau back office, hingga aspek operasional sehingga hotel-hotel Inna dapat beroperasi pada masa maupun pasca pandemi, atau the new normal sesuai persyaratan dan tuntutan tamu dan industri yang sangat mengutamakan aspek higienitas.

Pelaksanaan sosialisasi secara masif dan intensif tidak hanya dilakukan kepada seluruh karyawan kantor pusat dan unit-unit HIN di berbagai kota di Indonesia, namun SOP & Protokol Kesehatan yang baru tersebut juga disosialisasikan kepada seluruh stakeholders HIN, yaitu para tamu, pelanggan, mitra bisnis, pemasok, dan masyarakat pada umumnya; sehingga HIN dan seluruh stakeholders dapat berkembang bersama-sama.

Pengembangan SOP dalam aspek manajemen antara lain menyangkut standard kesehatan dan higienitas karyawan, metode mencuci tangan, physical dan social distancing, hingga penetapan standard peralatan perlindungan bagi karyawan. Dalam aspek back office, selain aspek human capital dan keuangan, sangat dikembangkan program dan kegiatan sales dan marketing dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti pengembangan berbagai aplikasi, program webinar, dan berbagai strategi online lainnya.

Seluruh aspek operasional hotel yang banyak menjadi touch points antara petugas dengan para tamu, yang meliputi layanan resepsionis, housekeeping, sekuriti, kitchen, food & beverage, layanan laundry, layanan spa, pool & fitness, hingga bidang engineering dan perawatan diberikan panduan yang sangat lengkap dan detil sebagai acuan pelayanan seperti DO's & DON’Ts the new normal", SOP untuk pelaksanaan acara di meeting room dan ball room, kebersihan peralatan, nampan, troli, penggunaan sarung tangan, ketentuan menjaga jarak saat mengirimkan makanan, hingga SOP untuk mengantar tamu menggunakan buggy car, serta berbagai panduan lainnya.

