JAKARTA - Pemberitaan-pemberitaan yang positif dan menenangkan masyarakat sangat dibutuhkan di tengah pandemi virus corona atau Covid-19. 215 negara terdampak virus corona, termasuk Indonesia.

Pemerintah kini tengah serius menangani dampak pandemi virus corona terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi tahun ini. Para menteri ekonomi Indonesia memproyeksi beberapa skenario pertumbuhan ekonomi Indonesia, ada yang menyebut minus 0,4% hingga tumbuh 1%.

Pemerintah juga menambah anggaran dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rp18 triliun menjadi Rp695,2 triliun dari sebelumnya Rp677,2 triliun.

Tercatat, sektor UMKM terpuruk karena masyarakat seketika memilih tinggal di rumah dan mengurangi interaksi sekaligus konsumsi.

Di sisi lain, pengusaha kelas menengah dan besar kalang-kabut karena pasar tiba-tiba stuck. Aktivitas jual-beli seketika berhenti. Roda ekonomi seolah dengan serta-merta dipaksa melambat atau bahkan berhenti sementara waktu.

Kendati demikian, banyak yang tergerak membantu pemerintah dalam menangani dampak Covid-19.Pihak-pihak yang datang dari berbagai kalangan ini, mulai dari dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat dan sebagainya, seolah membawa cahaya harapan di tengah kondisi kelam di mana hingga saat ini belum ada proyeksi kapan masa pandemi ini akan segera berakhir.

Dalam senyap dan tanpa banyak terekspos media, para pihak ringan tangan ini dengan sigap turun langsung ke lapangan, mengidentifikasi kebutuhan mendesak yang dirasakan oleh masyarakat, dan segera mengusahakan bantuannya. Tanpa mereka, harus diakui bahwa perjuangan masyarakat dan Pemerintah Indonesia bakal semakin berat dalam menghadapi Covid-19 ini.

Fakta di lapangan inilah yang kemudian mendasari Warta Ekonomi untuk menggelar CEO and Corporate Award: The Heroes of Light In The Pandemic Era, satu bentuk apresiasi kepada seluruh pihak yang secara sukarela dan partisipatif bergerak cepat demi memberikan sumbangsih nyata di tengah-tengah masyarakat yang sedang tertekan.

Salah satu yang mendapatkan penghargaan adalah MNC Group. MNC Group menerima penghargaan Heroes of Media Conglomerate in The Pandemic Era.

Untuk menentukan pemenang, Tim Riset Warta Ekonomi melakukan proses riset berupa media monitoring terhadap berbagai media mainstream nasional, baik level tier satu, tier dua hingga tier tiga untuk menemukan kecenderungan atas sebuah korporasi atau lembaga yang terpantau aktif dalam aktivitas terkait dengan gerakan peduli masyarakat atas terjadinya pandemi Covid-19.

Penilaian diambil dari segi kuantitas banyak atau seringnya kegiatan dilakukan, jumlah alokasi dana yang disisihkan dan cakupan wilayah atau kelompok masyarakat yang diakses melalui bantuan tersebut.

Selain itu, penilaian juga mempertimbangkan faktor kesinambungan dan tindak lanjut terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya, serta kedekatan dan keterikatan korporasi atau lembaga tersebut dengan komunitas masyarakat yang dibantu.

Termasuk kecenderungan pelaksanaan kegiatan peduli masyarakat lebih sering dilakukan secara sindikasi dan bersama-sama dengan korporasi atau lembaga lain, atau lebih kerap dilakukan secara mandiri sebagai bagian dari keterlibatan langsung korporasi/lembaga terhadap masyarakat di sekitarnya.

Melalui penyelenggaraan event kali ini, Warta Ekonomi ingin turut menebarkan semangat bahwa harapan selalu ada dan tersedia bagi pihak-pihak yang mau terus berusaha, termasuk dalam kondisi pandemi Covid-19.