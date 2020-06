JAKARTA - Presiden Joko Widodo menginginkan kemiskinan ekstrem pada 2024 di level 0%. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Bappenas Suharso Monoarfa pada telekonferensi hari ini.

"Jadi sesuai dengan arahan Presiden Jokowi yang menginginkan bisa mengentaskan kemiskinan ekstrem menjadi nol," ujar dia, Selasa (24/6/2020).

Menurut dia, angka kemiskinan di Indonesia saat ini sudah berada di level 1 digit yakni 9,22% pada September 2019. Kemudian apa bedanya antara kemiskinan ekstrem dan kemiskinan biasa? Kemiskinan ekstrem yakni jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

"Lalu kemiskinan biasa adalah orang yang berada di garis kemiskinan yaitu memiliki pendapatan Rp440.538 per kapita per bulan (per September 2019)," ungkap dia.

Dia menambahkan, dengan adanya Covid-19 ini tantangan untuk mengentaskan kemiskinan membutuhkan usaha ekstra yang luar biasa.

"Seperti mulai dari perencanaan berbasis bukti di daerah provinsi sampai pedesaan," tandas dia.

