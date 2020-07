JAKARTA – Bersepeda menjadi tren bagi masyarakat menuju kehidupan new normal atau di tengah pandemi virus corona atau Covid-19. Gaya hidup dengan sepeda pun menjadi ajang bagi sebagian untuk pamer. Alhasil, ada yang rela mengeluarkan kocek hingga ratusan juta demi bisa memiliki kendaraan roda dua tersebut.

Mengutip laman FinanceOnline, Minggu (5/7/2020), sepeda termahal di dunia masih dipegang oleh merek Trek Butterfly Madone, yang dibanderol harga sebesar setengah juta dolar. Pebalap sepeda profesional asal Amerika Serikat pun pernah mengugnankanya di Tour de France 2009.

Berikut daftar 10 sepeda termahal di dunia yang tercatat hingga saat ini :

1 Trek Butterfly Madone: USD500.000 atau setara Rp7,2 miliar (kurs Rp14.563 per USD)

Sepeda ini pernah digunakan Lance Armstrong dalam lomba Tour de France 2009. Desainer Damien Hirst menempelkan sayap kupu-kupu asli di atas kerangka beton dan setiap sisi sepeda tersebut. Dalam acara lelang amal, kendaraan roda dua itu berhasil dijual dengan harga USD500.000.

Namun, penggunaan sayap kupu-kupuitu diprotes oleh organisasi pelindung hewan, yaitu People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) yang menyebutnya praktek penempelan sayap kupu-kupu amat biadab.

2 Trek Yoshimoto Nara: USD200.000 atau setara Rp2,9 miliar

Sepeda ini dijual seharga USD200.000 di dalam suatu acara lelang amal. Sepeda itu memiliki warna dasar kuning terang. Seniman Yoshmito Nara menghiasinya dengan tema kartun anak-anak dan logo Livestrong. Kendaraan roda dua itu pun pernah ditunggangi Lance Armstrong pada tahap ke-18 dari salah satu balapan Tour de France.

3. Trek Madone: USD160.000 atau setara Rp2,33 miliar

Sepeda ini pernah digunakan oleh Lance Amstrong juga. Mayoritas warna dalam sepeda itu adalah kuning dan hitam, layaknya motif seperti motif macan tutul. Penjualan harga sepeda itu dalam acara pelelangan sebesar USD160.000.

4 Auramania Crystal Edition Gold Bike: USD114.000 atau setara Rp1,66 miliar

Sepeda ini diproduksi oleh sebuah perusahaan asal Prancis. Sepeda itu dipasarkan dengan harga jual USD114.000. Keunggulan sepeda itu terletak pada kerangka, roda dan jeruji velegnya berlapis emas serta kristal Swarovski.

Genggaman dan pelana terbuat dari kulit berkualitas tinggi dan lencana kulit di bagian depan sepeda menampilkan nomor edisi terbatas.

5 Trek Madone 7 – Diamond: USD75.000 atau setara Rp1,09 miliar Sepeda ini dilelang di Lala Armstrong Foundation pada acara tahunan di New York 2005 silam dan dijual dengan harga USD75.000. Sepeda itu dilengkapi dengan lambang lambang Diamond 7 yang dikombinasikan dengan berlian yang menakjubkan. Selain itu, ada plakat Diamond 7 dengan emas kuning 14 karat dan emas putih bertatahkan tujuh permata kuning gemesis satu karat. 6 Chrome Hearts X Cervelo Mountain Bike: USD60.000 atau setara Rp873,7 juta Cervelo adalah pembuat sepeda balap terkenal dan mereka telah berkolaborasi dengan merek aksesoris sepeda motor mewah Amerika Chrome Hearts. Fitur utama sepeda ini memilikiki motif Chrome Hearts, salib perak, jok kulit, dan hasil karya seni yang menakjubkan. Sepeda ini didasarkan pada P4 TT Cervelo yang biasanya dijual seharga sekitar USD6.000. Tetapi edisi khusus ini memerintahkan USD60.000 untuk berbagai perlengkapan yang mahal. 7. Montante Luxury Gold Collection: USD46,000 atau setaraRp669,9 juta Sepeda wanita ini memiliki desain yang mengesankan dan pelana kulit, dinamo tradisional, rem jalan, dan genggaman kulit ular sanca yang menarik. Bahan berharga yang disematkan ke dalam sepeda mengangkat harganya menjadi USD46.000 yang lumayan. 8 eRockit’s Electric Assist Bicycle: USD44.000 atau setara Rp640,7 juta Sepeda ini memiliki fitur tambahan berupa barerao motor yang mampu bertahan hingga 10 tahun atau 50.000 kilometer. Kendaraan modern ini sangat ideal untuk pengendara motor tidak ingin mengayuh pedal sepanjang waktu. Meskipun sebagian besar e-bikes dijual antara USD1.000 dan USD5.000, yang satu harganya dipatok sebesar USD44.000 karena ada fitur tambahan. Sepeda ini secara tepat disebut mesin manusia-hibrida. Saat Anda mengayuh semakin cepat, maka akan mengisi daya motor dan baterainya. Kendaraan tidak memiliki gagang terpisah atau pedal akselerasi seperti yang dimiliki sepeda motor. Bobotnya adalah 100 kilo yang berarti Anda harus mencari tempat parkir karena Anda tidak akan dapat membawanya ke apartemen Anda. 9 Litespeed Blade: USD40.788 atau setara Rp593,5 juta Sepeda inovatif ini menawarkan kegagahan dan kualitas yang tak tertandingi. Sepeda ini adalah hasil kolaborasi antara Litespeed dan Merlin pada akhir 1980-an. Merek sepeda Eropa terkenal seperti Eddy Merckx telah memasarkan sepeda ini. 10 Phanuel Krencker’s ‘Bicyclettes de Luxe’: USD34.425 atau setara Rp501,3 juta Selain serat karbon dan krom, sepeda ini mencakup suku cadang khusus dan bingkai yang dibuat oleh Cyfac. Sepeda ini memiliki penampilan yang mengkilap dan reflektif berkat cat krom dan komponen yang dipoles dengan cermin. Kemudian, dilengkapi dengan rem cakram belakang dan depan, menjadikan kendaraan yang atraktif ini merupakan perpaduan antara desain kreatif dan suku cadang yang luar biasa.

