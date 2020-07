JAKARTA – Harga emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange turun pada perdagangan kemarin. Harga emas turun karena Bank Sentral Eropa (ECB) mempertahankan suku bunga acuan.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus turun USD13,5 atau 0,74% menjadi ditutup pada USD1.800 per ounce, dilansir dari Xinhua, Jumat (17/7/2020).

ECB hari Kamis mengumumkan bahwa mereka akan membiarkan suku bunga simpanannya negatif 0,5% dan tingkat pembiayaan kembali pada 0%. Bank sentral juga mengatakan akan melanjutkan program pembelian aset dengan laju bulanan 20 miliar euro.

Emas juga di bawah tekanan karena laporan yang dirilis oleh Federal Reserve Bank of Philadelphia menempatkan indeks manufaktur di 24,1 pada Juli, lebih baik dari yang diharapkan, dan sebuah laporan yang dirilis oleh Departemen Perdagangan AS menunjukkan penjualan ritel AS naik 7,5% di Juni.

Adapun harga logam mulia lainnya, Perak untuk pengiriman September turun 18,8 sen atau 0,95% menjadi ditutup pada USD19,573 per ounce. Platinum untuk pengiriman Oktober turun USD6,2 atau 0,74% menjadi ditutup pada USD837 per ounce.

