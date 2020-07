JAKARTA – Beragam usaha atau bisnis ditawarkan para pelaku usaha di kala masa pandemi. Jumlah akun bisnis kian bertambah dengan minat beli online yang juga meningkat.

Pada saat ini muncul bisnis-bisnis "receh". Di mana rata-rata penjual menawarkan produk yang sama, karena intensitas minat yang sedang tinggi. Masyarakat yang mau memulai usaha harus peka terhadap bisnis ini, karena peluang bisnis menguntungkan.

Dikutip dari buku "Profesional dan Mapan Lewat Bisnis Recehan" karya John Afifi, Jakarta, Sabtu (18/7/2020), bisnis recehan ini memiliki peluang bagus, potensial, menguntungkan, serta mudah dikembangkan.

Biasanya memiliki beberapa ciri antara lain. Pertama, barang yang dijual banyak dibutuhkan. Ciri ini berkaitan erat dengan serapan pasar.

Logikanya, jika ada banyak orang yang membutuhkan barang maka mereka pasti akan membeli. Peningkatan volume pembelian ini akan berpengaruh terhadap keuntungan sehingga memiliki peluang untuk segera mapan.

Kedua, tersedia bahan baku yang mudah didapat serta harganya murah. Sebagus apapun peluang bisnis recehan, tanpa akses mendapatkan bahak baku secara mudah dan murah, mustahil bisa meraih keuntungan lebih.

Ketiga, bisnis recehan mempunyai nilai plus dibanding pesaing. Bisnisini memiliki nilai plus pasti akan banyak mendatangkan keuntungan dan mudah dikembangkan di kemudian hari. Tentu saja nilai plus ini harus mampu membedakan bisnis milik sendiri dibanding pesaing.

Adapun nilai plus dalam bisnis apapun setidaknya mencakup beberapa hal seperti berikut:

1. Kualitas produk lebih bagus, misalnya lebih awet, enak, dan kuat atau tidak mudah rusak

2. Kemasan lebih menarik, misal dikemas dengan warna dan tulisan yang unik dan memiliki nilai estetika

3. Harga lebih murah dibanding produk sejenis, tetapi kualitasnya sama atau lebih unggul

4. Pelayanan lebih prima, misalnya lebih cepat, ramah, dan memuaskan

