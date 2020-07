JAKARTA - Kopi dinilai menjadi bisnis yang menjanjikan dalam dua hingga lima tahun ke depan. Apalagi pasar di Indonesia sangat besar dan sudah terbiasa dengan kopi.

Untuk itu, kopi bisa menjadi pilihan bisnis bagi kalian yang mau memulai usaha. Namun perlu mencermati berbagai hal sebelum memulainya. Seperti yang diungkap Founder of Jiwa Group Billy Kurniawan.

Dia menilai, bisnis kopi sebagai sesuatu yang unik. Meski pasarnya cukup besar, namun untuk mencari celah sedikit lebih sulit.

Menurut Billy, membuka bisnis kopi harus memiliki keunikan masing-masing. Karena sudah banyak sekali kedai kopi ada di Indonesia. Karena itu, jika tak miliki keunikan akan ditinggal pelangganya.

“Tidak bisa dipungkiri populasi Indonesia terus bertambah, peminum kopi juga bertambah. Banyak dikata kalau mau buka, buka saja. Asal pintar cari celahnya, pintar cari marketnya di dunia perkopian. Kita saling support satu sama lain lah,” ujarnya dalam live Instagram dengan tema How to Expand Your Outlets, Jumat (17/7/2020).

Apalagi saat ini mulai bermunculan bisnis minuman kemasan lainnya, seperti spesial tea atau minuman-minuman bertoping seperti boba.

