JAKARTA - Ubi Jalar, siapa yang tidak kenal dengan makanan tersebut? Ubi jalar umumnya mempunyai cita rasa manis dan lembut. Ternyata, ubi jalar ini juga berhasil untuk diekspor ke luar negeri.

Pasalnya, ubi jalar memiliki nilai ekspor yang cukup tinggi. Produk ubi jalar yang disebar ke pasar internasional berupa bergama bentuk, mulai dari bentukan fresh, pati dan pasta. Ubi dalam modelan pasta kemasan dinikmati sebagai makanan sarapan.

"Volume ekspor dalam hal ini juga cukup besar. Setiap bulan terdapat permintaan 1000 ton ubi jalar ke pasar internasional. Dalam setahun permintaan ubi jalar tersebut mencapai 12.000 ton" dikutip dari akun Instagram Kementerian Pertanian, Minggu (26/7/2020).

Pemasaran ubi jalar di Asia sudah menyebar luas hingga Ke Negeri Ginseng Korea dan Negeri sakura, Jepang. Beda halnya dengan ubi Cilembu, yang permintaannya berasal dari beberapa negara lain seperti Taiwan, Hong Kong dan Singapura.

Untuk harga sendiri, harga ekspor untuk ubi Cilembu dipatok Rp11.000 per kilogram dan harga jual ubi lokal Rp5.000 per kilogram. Harga tersebut tinggi mengingat Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp2.000 per kilogram.

Kunci sukses menjadi pengusaha tani adalah memiliki orientasi bisnis jauh ke depan. Potensi untuk mengekspor komoditas pertanian Indonesia ke luar negeri pun masih terbuka lebar.

(kmj)