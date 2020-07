JAKARTA - Pandemi virus corona membuat sebagian kota-kota di belahan dunia merasakan dampaknya. Namun ternyata ada beberapa kota di Amerika Serikat (ASyAS)b dijadikan tempat tinggal untuk sementara pasca pandemi virus corona.

Kota-kota ini memiliki banyak peluang untuk bekerja dari rumah. Selain itu, biaya hidup yang ada di sana juga cenderung rendah.

Mengutip Business Insider, Senin (27/7/2020), berikut kota-kota di Amerika Serikat yang nyaman untuk ditinggali setelah pandemi.

19. Decatur, Alabama

Biaya hidup Decatur adalah 16,5% lebih rendah dari rata-rata nasional. Bahkan kota ini menempati peringkat terendah sebagai biaya hidup di antara wilayah kota di bagian selatan.

Kepadatan populasi 120,1 orang per mil persegi lebih rendah daripada banyak daerah kota lainnya di wilayah ini. Tingkat pengangguran pra-coronavirus kota ini adalah 2,4%, lebih rendah dari tingkat pengangguran AS 3,5% pada bulan Februari.

18. Warner Robins, Georgia

35% pekerjaan dapat dilakukan dari rumah di kota ini. Angka ini lebih tinggi dari sebagian besar wilayah kota di Selatan.

Sekitar 74,4% orang menghabiskan 30% atau kurang dari pendapatan mereka untuk perumahan. Kota ini menjadi salah satu yang memiliki harga keterjangkauan rumah yang cukup tinggi keenam di antara wilayah kota di wilayah ini.

17. San Angelo, Texas

Kepadatan populasi San Angelo sebesar hanya 34,9 adalah kepadatan populasi terkecil di antara wilayah kota di Selatan. Kota ini juga memiliki perjalanan mingguan terpendek kedua di antara lainnya.

16.California, Maryland

51,9% pekerjaan dapat dilakukan dari rumah di area wilayah ini. Bahkan kota ini menjadi salah satu yang paling tinggi di antara semua area daerah di AS.

Bahkan kota ini menempati peringkat kesembilan sebagai kota dengan konsumsi tertinggi dari para siswanya baik dari sekolah dasar hingga menengah di wilayah selatan. Distrik sekolah di wilayah metro dengan sebagian besar siswa yang terdaftar menghabiskan USD13.223 per orang.

15. Lexington, Kentucky

Tingkat pengangguran pra-coronavirus Lexington mencapai 3,4%, mendekati tingkat pengangguran AS yang mencapai 3,5% pada bulan Februari. Sekitar 70% orang menghabiskan 30% atau kurang dari pendapatan mereka untuk perumahan. Hal ini menunjukkan harga rumah yang lebih terjangkau daripada banyak wilayah metro lainnya di Selatan.

14. Charleston, Virginia Barat

Sekitar 36,7% pekerjaan dapat dilakukan dari rumah di Charleston. Charleston menjadi salah satu yang tertinggi daripada sebagian besar wilayah metro yang terletak di Selatan dalam pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah.

Charleston juga memiliki biaya perumahan terendah ketujuh rata-rata sekitar USD611 per bulan. Biaya hidup kota ini 13,6% lebih rendah dari rata-rata nasional.

13. Tallahassee, Florida

Di Tallahassee, sekitar 43,4% pekerjaan dapat dilakukan dari rumah, dan menjadikannya tertinggi kelima di antara wilayah selatan dan bagian tertinggi ke-14 di antara semua wilayah AS. Tingkat pengangguran pra-corona virus adalah 2,9%, lebih rendah dari tingkat pengangguran di AS yang sekitar 3,5% pada bulan Februari.

12. Air Terjun Wichita, Texas

Kepadatan penduduk Wichita Falls adalah 57,7 orang per mil persegi, kepadatan populasi terkecil keenam di antara wilayah metro di Selatan. Biaya hidup di wilayah metro ini 12,4% lebih rendah dari rata-rata nasional.

11. Harrisonburg, Virginia

Kota ini juga memiliki total pengeluaran per siswa di sekolah dasar dan menengah yang lebih tinggi daripada sebagian besar wilayah metro di wilayah ini, dan distrik sekolah di wilayah metro dengan sebagian besar siswa yang terdaftar menghabiskan USD11.711 per orang.

10. Morgantown, Virginia Barat

Di antara penduduk yang berusia setidaknya 25 tahun, 38,1% memiliki setidaknya gelar sarjana. Ini menjadi yang tertinggi dibandingkan sebagian besar wilayah AS dan bagian ke-15 tertinggi di antara wilayah di Selatan.

Kota ini juga memiliki total pengeluaran per siswa di sekolah dasar dan menengah yang lebih tinggi daripada kebanyakan wilayah metro di wilayah ini, dengan distrik sekolah di wilayah metro dengan sebagian besar siswa yang terdaftar menghabiskan USD11.335 per orang.

9. Lawton, Oklahoma

Kota ini memiliki kepadatan populasi terendah ke-10 dari area metro di wilayah ini dengan 74,3 orang per mil persegi.

8. Jonesboro, Arkansas

biaya hidup di kota ini 16,7% lebih rendah dari rata-rata nasional. Jonesboro juga memiliki kepadatan populasi yang lebih rendah daripada sebagian besar wilayah kota lainnya di Selatan dengan 91,3 orang per mil persegi.

7. Little Rock, Arkansas

Di Little Rock, 36,6% pekerjaan dapat dilakukan dari rumah, menjadi salah satu yang tinggi daripada sebagian besar wilayah selatan kota. Kota ini juga memiliki total pengeluaran per siswa di sekolah dasar dan menengah yang lebih tinggi daripada kebanyakan wilayah metro di wilayah ini, dan distrik sekolah di wilayah metro dengan sebagian besar siswa yang terdaftar menghabiskan USD12.515 per orang.

6. Charlottesville, Virginia

Sebelum pandemi, tingkat pengangguran Charlottesville sebesar 2,3% berada di bawah tingkat nasional pada bulan Februari. Sekitar 37,5% pekerjaan dapat dilakukan dari rumah di wilayah kota ini.

Wilayah ini memiliki kepadatan populasi yang lebih rendah daripada banyak wilayah lainnya, yaitu 132,9 orang per mil persegi.

5. Athena, Georgia

Sebelum pandemi, tingkat pengangguran Athena sebesar 3,0% di bawah tingkat nasional pada bulan Februari sebesar 3,5%. Biaya hidup Athena adalah 8,7% lebih rendah dari rata-rata nasional.

4. College Station, Texas

42,1% pekerjaan dapat dilakukan dari rumah di College Station, salah satu kota ramah untuk anak mahasiswa.

3. Durham, Carolina Utara

Sekitar 46,0% pekerjaan di Durham dapat dilakukan dari rumah, salah satu wilayah tertinggi di antara semua wilayah kota AS dan bagian ketiga tertinggi di antara wilayaha selatan. Dari penduduk yang berusia setidaknya 25 tahun, 48,1% memiliki setidaknya gelar sarjana.

2. Fayetteville, Arkansas

Biaya hidup di wilayah kota tingkat harga barang dan jasa dibandingkan dengan harga di AS secara keseluruhan, adalah 11,2% lebih rendah dari rata-rata nasional.

1. Huntsville, Alabama

Huntsville berada di peringkat ke-1 dalam daftar kota secara keseluruhan. Sekitar 41,5% pekerjaan dapat dilakukan dari rumah, lebih tinggi dari sebagian besar wilayah AS dan bagian kedelapan tertinggi wilayah metro di Selatan.

Dari penduduk yang berusia setidaknya 25 tahun, 40,3% memiliki setidaknya gelar sarjana, bagian tertinggi ke-10 di antara wilayah kota di Selatan.