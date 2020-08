JAKARTA - Harga minyak mentah menguat pada perdagangan kemarin. Harga minyak naik karena sentimen pasar didukung oleh serangkaian data ekonomi yang optimis.

Minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman September naik 74 sen menjadi mantap pada USD41,01 per barel di New York Mercantile Exchange, sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Oktober naik 63 sen menjadi ditutup pada USD44,15 per barel di London ICE Futures Exchange, dilansir dari Xinhua, Selasa (4/8/2020).

Baca Juga: AS Resesi dengan Pertumbuhan Minus 32%, Harga Minyak Anjlok

PMI Manufaktur Global JPMorgan (Purchasing Managers 'Index) naik ke level tertinggi enam bulan di 50,3 pada bulan Juli, naik dari 47,9 di bulan Juni dan kembali di atas batas netral untuk pertama kalinya sejak Januari, menurut laporan terbaru yang diproduksi oleh JPMorgan dan IHS Markit bekerja sama dengan Institut Manajemen Pasokan dan Federasi Internasional Pembelian dan Manajemen Pasokan.

"Pertumbuhan telah terdaftar di AS, China, kawasan euro, Inggris, Brasil dan Australia, antara lain," kata laporan itu.

Baca Juga: Harga Minyak Naik Dipicu Amblesnya Persediaan di AS

Namun, keuntungan agak terbatas karena kekhawatiran baru atas surplus pasokan membebani pasar. "Kekhawatiran tentang kelebihan pasokan telah mendominasi karena meningkatnya pasokan dari OPEC dan sekutunya yang mulai berlaku pada akhir pekan adalah pertemuan dengan permintaan yang sedang berlangsung lemah," kata Analis energi di Commerzbank Research Eugen Weinberg.

Bulan lalu, Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya, yang dikenal sebagai OPEC +, memutuskan untuk mengurangi kembali rekor pengurangan produksi mereka menjadi 7,7 juta barel per hari mulai Agustus. (kmj)



(rhs)