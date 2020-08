JAKARTA - Empat negara di kawasan Asia Tenggara sudah terperosok ke jurang resesi akibat pandemi virus corona atau Covid-19. Keempatnya adalah Singapura, Malaysia, Filipina dan Thailand.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai pasca ekonomi Thailand terkontraksi minus 12,2%, perekonomian Indonesia selangkah lagi akan menuju jurang resesi. Sebab, hubungan dagang dengan mereka akan mengalami defisit kian tajam setelah semester awal lalu juga mengalami hal serupa.

"Sepanjang semester I 2020 saja nilai ekspor dari Indonesia ke Thailand sudah turun 22.4% menjadi USD2,4 miliar. Ini lampu kuning bahaya resesi setelah Singapura, Filipina dan Malaysia di kawasan Asean umumkan resesi," kata Bhima saat dihubungi Okezone, Jakarta, Rabu (19/8/2020).

Menurut dia, itu akan membuat para investor asing dan lokal semakin takut menanamkan modalnya di Tanah Air.

"Dari sisi pasar keuangan tentunya investor asing makin khawatir bahwa Indonesia bisa jatuh sama dengan Thailand," ujarnya.

Dia menambahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2021 diprediksi juga akan minus bila dua faktor penentu pemulihan perekonomian tak ditangani secara optimal oleh pemerintah. Keduanya adalah penanganan pandemi virus dan realisasi stimulus pemulihan ekonomi belum optimal. “Diperkirakan tahun 2021 ekonomi masih akan minus selama penanganan krisis pandemi dan realisasi stimulus belum optimal," kata dia. Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan Indonesia akan bernasib sama pada kuartal-III nanti. Kemudian akan mengalami penurunan minus pada kuartal-IV dan secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 akan negatif. “Melihat kacamata sekarang karena di 2020 kita perkirakan (perekonomian) negatif,” kata Faisal saat dihubungi Okezone.