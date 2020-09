JAKARTA - Salah satu modal untuk membantu mengelola keuangan adalah memiliki good money habit. Hal ini sebagai modal dasar dalam menata keuangan.

Perencana Keuangan Prita Ghozie mengutarakan, ada pepatah old habits never die. European Journal of Social Psychology pun menemukan bahwa rupanya kebiasaan manusia terutama dalam hal urusan cuan dapat berubah dalam 66 hari.

Oleh sebab itu, beberapa good money habit perlu diterapkan seperti pertama, membayar tagihan tepat waktu.

"Jujur, aku lemah dalam hal ini karena sering kelewat "due date". Padahal keutamaan habit ini adalah terhindar dari kejaran telepon CS, tidak perlu bayar denda dan tidak bakalan mengalami mati listrik," tutur Prita, dalam Instagram @pritaghozie, Jakarta, Jumat (25/9/2020).

Jadi dalam membayar tagihan tepat waktu yakni, memilih dan menetapkan tanggal tertentu untuk membayar tagihan. Misalnya, awal bulan per tanggal 1 dan pertengahan bulan tanggal 15.

Selanjutnya, dalam membayar tagihan agar tepat waktu, gunakan sistem autopay untuk pembayaran secara otomatis. Jadi tidak perlu khawatir akan ketelatan membayar tagihan.

Kedua membuat bujet bulanan. "Coba pikirkan ini, jika kamu mau bepergian ke lokasi baru, prefer pasang Waze or GMaps, atau ya udah cuek aja? That's how exactly our feelings should be about budget," ujar Prita.

Menurutnya, bujet tersebut benar-benar seperti panduan rencana pengeluaran untuk bulan tersebut, bukan sebagai target yang membuat stress.

"Copy paste saja bujet bulan Januari. Lalu buat modifikasi untuk pengeluaran yang sifatnya khas untuk bulan tersebut, bayar pajak, THR pekerja, dan lain-lain," tuturnya.

Ketiga, gunakan sistem automatic savings. "Ini sih jagoanku banget. Sejak usia 24 tahun, aku pasang program auto-save dari rekening tabungan ke ekening investasi reksadana. Dengan begini, dijamin kita pasti nabung dan investasi setiap bulan," ujarnya.

Dirinya menyarankan, jika memiliki rekening tabungan, setup sistem goal-saver atau ikut program auto-installment reksa dana. Lalu, jika memiliki DPLK dari kantor, minta bantuan HRD untuk menambah opsi iuran pribadi jika memungkinkan.

Keempat, evaluasi tentang keuangan pribadi. "Ibarat dalam perjalanan, supir pasti sesekali lihat kaca spion kan? Jika beneran serius mau menata keuangan, maka mengevaluasi perkembangan aset itu suatu keharusan," katanya. Dia mengatakan, download semua aplikasi mobile banking dan mobile investment yang dipakai. Lalu, screenshot saldo aset setiap tanggal 1, catat saldo aset di Excel, dan bandingkan perkembangannya dengan bulan lalu. Kelima, konsistensi adalah kunci. Saat ingin mencoba good money habit, maka konsistensi adalah kunci. Sekali saja terlewat biasanya akan terlewat terus hingga akhirnya lupa dengan kebiasaan menabung. "Aku paling suka pakai konsep pembagian rekening Living-Saving-Playing, karena memastikan semua pos pengeluaran, tabungan, dan investasi pasti terpenuhi," jelasnya. Dirinya pun menjelaskan, bahwa seluruh good money habit tersebut baik untuk diterapkan satu per satu. Namun, saat dikerjakan berbarengan maka hidup seseorang akan berubah menjadi lebih baik. "But, you have to act and you have to be consistent. Remember, you are the driver of your own life, then you ultimately decide where you are going," tutupnya.