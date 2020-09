JAKARTA - Tanaman hias janda bolong memiliki nilai yang sangat mahal saat ini. Pasalnya, para pecinta tanaman banyak mencari janda bolong selama pandemi.

Ekonom Indef Bhima Yudistira pun menilai janda bolong sebagai fenomena gelembung ekonomi. Hal ini dikarenakan tanaman yang termasuk keluarga monstera menjadi primadona dengan harga selangit.

"Fenomena ini disebut sebagai gelembung ekonomi (bubble economy) di mana harga suatu barang jauh dari nilai intrinsiknya. Dalam sejarah bubble economy pertama kali dicatat pada tahun 1637 saat harga bunga Tulip dihargai 3.000 sampai 4.200 gulden di Eropa," kata Bhima, di Jakarta, Selasa (28/9/2020).

Dia melanjutkan, fenomena ini terjadi berulang pada saat booming ikan louhan, daun anthurium sampai batu akik menunjukkan adanya gejala irasionalitas di pasar. Misalnya pada saat anturium dihargai setara mobil inova pada saat itu, ternyata ada permainan antar pedagang tanaman hias atau kartel yang menggoreng harga sehingga bisa ratusan juta rupiah.

"Sekarang bisa terjadi lagi ketika tanaman hias seperti monstera atau janda bolong harganya selangit. perlu diselidiki, siapa yang bermain dibelakang fenomena ini? yang jelas spekulan selalu menciptakan produk untuk dipermainkan," jelasnya.

Sebagai informasi,ada jenis tanaman hias Monstera lainnya yang juga laris manis dijual per helai daunnya.

Monstera obliqua bahkan per lembar daunnya bisa dijual dengan harga Rp25-30 juta. Monstera albo variegata dijual Rp30-50 juta per lembar daun, dan Monstera mint dan deliciosa bisa laku Rp50 juta per lembar daunnya.

