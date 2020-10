JAKARTA - Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah mengatakan bahwa realisasi penyerapan anggaran penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah berjalan baik. Adapun penyerapan anggaran telah mencapai Rp315 triliun per 2 Oktober 2020 atau 45,5% dari pagu anggaran Rp695,2 triliun.

Menurut Piter, kemungkinan juga akan ada beberapa program yang sampai dengan akhir tahun nanti ada program yang tidak bisa terealisasikan 100%, tetapi itu sudah cukup baik.

Baca Juga: Beredar Harga Vaksin Covid-19 dari Rp60.000 hingga Rp2 Juta

"Sejauh ini menurut saya semakin menunjukkan perbaikan. Yang lebih penting bukan besarnya realisasi tetapi ketepatan penyalurannya," ujar Piter saat dihubungi, Minggu (4/10/2020).

Piter menambahkan, pada program pemulihan ekonomi nasional berisikan program penanggulangan wabah, karena dengan berakhirnya wabah maka ekonomi bisa bergerak kembali. Dengan adanya program pemulihan ekonomi nasional, maka ini akan membantu masyarakat terdampak agar mereka bisa bertahan di tengah wabah.

Baca Juga: Vaksin Covid-19 Ditemukan, Sektor Pariwisata Win Back 2021

"Kita tentu berharap program-program ini bisa berjalan sepenuhnya untuk memberikan jaminan kira bisa bangkit atau pulih kembali secepatnya ketika wabah berakhir," kata dia.

Adapun untuk realisasi penyerapan anggaran sektor kesehatan menyentuh Rp21,9 triliun atau 25,01% dari pagu anggaran Rp87,55 triliun. Untuk sektor perlindungan sosial realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp157 triliun atau setara 79% dari pagu anggaran Rp203,91 triliun.

Sementara itu, realisasi penyerapan anggaran sektoral kementerian, pemerintah daerah (pemda) baru menyentuh Rp26,61 triliun atau setara 25,1% dari pagu total Rp106,05 triliun.

Realisasi penyerapan anggaran usaha mikro kecil menengah (UMKM) baru menyentuh Rp81,85 triliun atau 66,3% dari pagu anggaran Rp123,47 triliun. Lalu, realisasi penyerapan insentif usaha baru mencapai Rp28 triliun atau sekitar 23% dari pagu anggaran Rp120,61 triliun. Hingga awal kuartal IV-2020 realisasi penyerapan anggaran sektor korporasi masih belum terserap sama sekali.

(kmj)