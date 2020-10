JAKARTA - Staf Khusus BUMN Arya Sinulingga mengatakan Bio Farma dan Kimia Farma belum menetapkan harga vaksin Covid-19 yang beredar di Indonesia. Di samping itu, beberapa perusahaan farmasi dunia seperti Pfizer, AstraZeneca serta Johnson and Johnson sudah mematok harga vaksin Covid-19.

Dirut Bio Farma Honesti Basyir mengatakan perusahaan tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan harga vaksin Covid-19. Pasalnya, Bio Farma dan Kimia Farma bekerjasama dengan Sinovac dalam pembuatan vaksin.

Adapun harga vaksin yang telah ditentukan oleh sejumlah perusahaan seperti, vaksin Covid-19 buatan Pfizer dibanderol Rp292.000 per dosis atau Rp584.000 per orang. Lalu, vaksin Covid-19 dari Johnson and Johnson seharga Rp146.000 per dosis atau Rp292.000 per orang.

Sementara, vaksin Covid-19 AstraZeneca sebesar Rp58.000 per dosis atau Rp116.800 per orang. Sedangkan vaksin Covid-19 Moderna sebesar Rp467.000 sampai Rp540.000 per dosis atau Rp934.400-Rp1.080.400 per orang. Dan vaksin Covid-19 dari Sinopharam Rp1.050.000 per dosis atau Rp2.100.000 per orang.

