JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara belum menentukan harga vaksin Covid-19 yang beredar di masyarakat. Sebagai informasi, beberapa perusahaan farmasi dunia seperti Pfizer, AstraZeneca serta Johnson and Johnson sudah mematok harga vaksin Covid-19.

Staf Khusus BUMN Arya Sinulingga mengatakan Bio Farma dan Kimia Farma belum menetapkan harga vaksin Covid-19 yang beredar di Indonesia. Pasalnya Bio Farma dan Kimia Farma bekerjasama dengan Sinovac dalam pembuatan vaksin.

"Yang akan diproduksi oleh Biofarma kan Sinovac. Biofarma belum ada kerjasma dengan Astra," kata Arya di Jakarta, Minggu (4/10/2020).

Dalam kesempatan yang sama, Dirut Bio Farma Honesti Basyir mengatakan perusahaan tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan harga vaksin Covid-19.

"Itu vaksin luar semua, enggak mungkin Bio Farma yang nentuin," tandasnya.

Seperti diketahui, Pfizer, AstraZeneca, Johnson and Johnson telah menentukan harga vaksin per dosis. Rinciannya vaksin Covid-19 buatan Pfizer dibanderol Rp292.000 per dosis atau Rp584.000 per orang. Lalu, vaksin Covid-19 dari Johnson and Johnson seharga Rp146.000 per dosis atau Rp292.000 per orang.

Sementara, vaksin Covid-19 AstraZeneca sebesar Rp58.000 per dosis atau Rp116.800 per orang. Sedangkan vaksin Covid-19 Moderna sebesar Rp467.000 sampai Rp540.000 per dosis atau Rp934.400-Rp1.080.400 per orang. Dan vaksin Covid-19 dari Sinopharam Rp1.050.000 per dosis atau Rp2.100.000 per orang.

(kmj)