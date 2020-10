JAKARTA - Nama Mansa Musa, ialah penguasa kekaisaran Mali yang kekayaannya tidak terkalahkan hingga saat ini. Hartanya mencapai USD400 miliar atau setara Rp5,897 triliun (kurs Rp14.745 per USD).

Bahkan nama-nama seperti Jeff Bezos, ill Gates, Mark Zuckerberg hingga Steve Ballmer pun belum sampai menandingi orang yang dikenal dengan nama Emir of Melle, lord of Mines of Wangara, dan Conqueror of Ghanata, Futa-Jallon tersebut.

Sejumlah bangunan yang telah dibuat pada masa pemerintahannya, yakni pusat pembelajaran kuno Madrasah Sankore atau Universitas Sankore, dan Aula Audiensi di Niani. Selain itu juga, menyelesaikan pembangunan Timbuktu yang menjadi pusat perdagangan, budaya, dan Islam.

Dia lahir pada tahun 1280 dan merupakan seorang muslim yang taat, pada tahun 1324, ia berziarah ke Mekah. Perjalanan ke Tanah Suci yang berhasil didokumentasikan banyak saksi mata, pasalnya yang melihat pun tercengang atas prosesi yang mewah.

Adapun sekembalinya dari Mekah pada tahun 1325, ia disambut dengan kabar bahwa pasukannya telah merebut kembali Gao. Saat itu pun ia memutuskan membangun masjid dan madrasah di Timbuktu dan Gao.

(fbn)