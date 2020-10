NEW YORK - Mata uang dolar Amerika Serikat (AS) mengalami pelemahan pada perdagangan Senin (19/10/2020) waktu setempat. Hal ini dikarenakan investor berhati-hati akan hasil kesepakatan di Washington mengenai paket stimulus fiskal yang bisa saja cair jelang pemilihan Presiden AS pada 3 November 2020.

Melansir CNBC.com, Jakarta, Selasa (20/10/2020), indeks dolar turun 0,3% setelah minggu lalu naik 0,7% . Hal ini karena lonjakan global dalam kasus virus korona dan kebuntuan atas paket stimulus memicu kehati-hatian.

Kelembutan dalam safe-haven greenback terjadi setelah Ketua DPR Nancy Pelosi mengatakan bahwa dia yakin undang-undang stimulus dapat didorong sebelum Hari Pemilu. Sementara itu kesepakatan pun harus diketok pada Selasa 20 Oktober 2020 waktu setempat.

"Ada peningkatan optimisme bahwa akan ada upaya kuat terakhir untuk mendapatkan kesepakatan stimulus," kata Edward Moya, analis pasar senior di Oanda di New York.

Indeks dolar diperdagangkan dalam kisaran ketat 93,207 hingga 93,767, dan dari perspektif teknis, kemungkinan akan tetap terikat dalam kisaran minggu ini.

Meningkatkan sentimen pasar secara keseluruhan, pembuat obat Pfizer Inc mengatakan pada hari Jumat bahwa mereka berpotensi memiliki vaksin virus korona yang siap di Amerika Serikat pada akhir tahun.

Di tempat lain, sterling naik 0,22% versus dolar menjadi USD1,2952 karena harapan tumbuh bahwa negosiator Inggris dan Eropa mungkin dapat menyelamatkan pembicaraan perdagangan pasca-Brexit.

"Bisa jadi kesepakatan akan dicapai pada satu jam terakhir, karena pasar tampaknya mengharapkan, tetapi kurangnya kemajuan yang terlihat baru-baru ini menyoroti kemungkinan berbeda bahwa tidak ada kesepakatan yang dicapai," kata ANZ Research dalam catatan klien .

Euro terhadap dolar naik 0,44% menjadi USD1,1770, sedangkan dolar terhadap yen turun 0,03% menjadi 105,38.

Mata uang Asia yang terpapar perdagangan menguat pada hari Senin karena data menunjukkan pemulihan ekonomi China dari pandemi yang dipercepat pada kuartal ketiga, dengan yuan melonjak ke level tertinggi baru. Produk domestik bruto China tumbuh 4,9% dalam periode yang berakhir 30 September dari tahun sebelumnya, lebih lambat dari perkiraan analis, tetapi lebih cepat dari kuartal kedua dan dibantu oleh keuntungan yang kuat dalam output industri dan peningkatan penjualan ritel. Mata uang Tiongkok menyentuh 6,6737 terhadap dolar AS di pasar luar negeri, terkuat sejak Maret 2019, sebelum turun kembali 0,29%. Yuan telah diuntungkan dalam beberapa bulan terakhir dari harapan bahwa Demokrat Joe Biden akan memenangkan pemilihan presiden, karena ia dianggap kurang mengancam hubungan AS-China daripada Presiden Republik Donald Trump. Dolar Australia merosot 0,18% menjadi $ 0,7066, sedangkan dolar Selandia Baru menguat 0,08% menjadi $ 0,6609.