Jumlah entitas fintech lending yang terdaftar sebanyak 122 perusahaan, sementara jumlah entitas fintech yang berizin sebanyak 33 perusahaan.
"Sampai dengan 14 Oktober 2020, total jumlah penyelenggara fintech peer to peer lending atau fintech lending yang terdaftar dan berizin di OJK adalah sebanyak 155 perusahaan," kata OJK dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (22/10/2020).
Berikut daftar 155 perusahaan fintech lending yang terdaftar dan berizin di OJK:
1. Danamas (PT Pasar Dana Pinjaman).
2. investree (PT Investree Radhika Jaya).
3. amartha (PT Amartha Mikro Fintek).
4. DOMPET Kilat (PT Indo Fin Tek).
5. KIMO (PT Creative Mobile Adventure).
6. TOKO MODAL (PT Toko Modal Mitra Usaha).
7. UANGTEMAN (PT Digital Alpha Indonesia).
8. modalku (PT Mitrausaha Indonesia Grup).
9. KTA KILAT (PT Pendanaan Teknologi Nusa).
10. Kredit Pintar (PT Kredit Pintar Indonesia).
11. Maucash (PT Astra Welab Digital Arta).
12. Finmas (PT Oriente Mas Sejahtera).
13. KlikACC (PT Aman Cermat Cepat).
14. Akseleran (PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia).
15. Ammana.id (PT Ammana Fintek Syariah).
16. PinjamanGO (PT Dana Pinjaman Inklusif).
17. KOINWORKS (PT Lunaria Annua Teknologi).
18. pohondana (PT Pohon Dana Indonesia).
19. MEKAR (PT Mekar Investama Sampoerna).
20. AdaKami (PT Pembiayaan Digital Indonesia).
21. ESTA KAPITAL FINTEK (PT Esta Kapital Fintek).
22. KREDITPRO (PT Tri Digi Fin).
23. FINTAG (PT Fintegra Homido Indonesia).
24. RUPIAH CEPAT (PT Kredit Utama Fintech Indonesia).
25. CROWDO (PT Mediator Komunitas Indonesia).
26. Indodana (PT Artha Dana Teknologi).
27. JULO (PT Julo Teknologi Finansial).
28. Pinjamwinwin (PT Progo Puncak Group).
29. DanaRupiah (PT Layanan Keuangan Berbagi).
30. Taralite (PT Indonusa Bara Sejahtera).
31. Pinjam Modal (PT Finansial Integrasi Teknologi).
32. ALAMI (PT Alami Fintek Sharia).
33. AwanTunai (PT Simplefi Teknologi Indonesia).
34. Invoila (PT Sol Mitra Fintec).
35. TunaiKita (PT Digital Tunai Kita).
36. iGrow (PT iGrow Resources Indonesia).
37. cicil (PT Cicil Solusi Mitra Teknologi).
38. DANAMERDEKA (PT Intekno Raya).
39. Cashwagon (PT Kas Wagon Indonesia).
40. GRADANA (PT Gradana Teknoruci Indonesia).
41. Findaya (PT Mapan Global Reksa).
42. AKTIVAKU (PT Aktivaku Investama Teknologi).
43. Danakini (PT Dana Kini Indonesia).
44. Kredivo (PT FinAccel Digital Indonesia).
45. iTernak (PT Perlu Fintech Indonesia).
46. KREDITO (PT Fintek Digital Indonesia).
47. CROWDE (PT Crowde Membangun Bangsa).
48. PINJAM GAMPANG (PT Kredit Plus Teknologi).
49. TaniFund (PT Tani Fund Madani Indonesia).
50. danaIN (PT Mulia Inovasi Digital).
51. Indofund.id (PT Bursa Akselerasi Indonesia).
52. AVANTEE (PT Grha Dana Bersama).
53. do-it (PT Glotech Prima Vista).
54. danabijak (PT Digital Micro Indonesia).
55. Cashcepat (PT Artha Permata Makmur).
56. DanaLaut (PT Seva Kreasi Digital).
57. DANA SYARIAH (PT Dana Syariah Indonesia).
58. TELEFIN (PT Solusi Finansial Inklusif Indonesia).
59. ModalRakyat (PT Modal Rakyat Indonesia).
60. KawanCicil (PT Kawan Cicil Teknologi Utama).
61. Sanders One Stop Solution (PT Satustop Finansial Solusi).
62. KREDITCEPAT (PT Alfa Fintech Indonesia).
63. UangMe (PT Uangme Fintek Indonesia).
64. PinjamDuit (PT Stanford Teknologi Indonesia).
65. PINJAM YUK (PT Kuaikuai Tech Indonesia).
66. EASYCASH (PT Indonesia Fintopia Technology).
67. Rupiah One (PT Finlink Technology Indonesia).
68. Danacita (PT Inclusive Finance Group).
69. Danadidik (PT Pasar Dana Teknologi).
70. TrustIQ (PT Trust Teknologi Finansial).
71. Danai.id (PT Adiwisista Finansial Teknologi).
72. Pintek (PT Pinduit Teknologi Indonesia).
73. DANAMART (PT Dana Aguna Nusantara).
74. samakita (PT Sejahtera Sama Kita).
75. vestia (PT Tujuh Mandiri Sejahtera).
76. Singa (PT Abadi Sejahtera Finansindo).
77. MODALUSAHA.ID (PT Indo Fintek Digital).
78. Asetku (PT Pintar Inovasi Digital).
79. danafix (PT Danafix Online Indonesia).
80. lumbungdana (PT Lumbung Dana Indonesia).
81. LAHANSIKAM (PT Lampung Berkah Finansial Teknologi).
82. Modal Nasional (PT Solusi Teknologi Finansial).
83. DanaBagus (PT Dana Bagus Indonesia).
84. ShopeePayLater (PT Lentera Dana Nusantara).
85. iKredo (PT Investdana Fintek Nusantara).
86. UKU (PT Teknologi Merlin Sejahtera).
87. PASARPINJAM (PT Digital Bertahan Indonesia).
88. Kredinesia (PT Kreditku Teknologi Indonesia).
89. KASPIA (PT Berkah Kelola Dana).
90. gandengtangan (PT Kreasi Anak Indonesia).
91. modal antara (PT Anantara Digital Indonesia).
92. Komunal (PT Komunal Finansial Indonesia).
93. ProsperiTree (PT Newline Fintech Indonesia).
94. Danakoo (PT Danakoo Mitra Artha).
95. Cairin (PT Idana Solusi Sejahtera).
96. BATUMBU (PT Berdayakan Usaha Indonesia).
97. EMPATKALI (PT Empat Kali Indonesia).
98. JEMBATANEMAS (PT Akur Dana Abadi).
99. klikUMKM (PT Pinjaman Kemakmuran Rakyat).
100. kredible (PT Sinergi Mitra Finansial).
101. KLIK KAMI (PT Harapan Fintech Indonesia).
102. FinPlus (PT Rezeki Bersama Teknologi).
103. Digilend (PT Digilend Mobile Nusantara).
104. asakita (PT Digitron Solusi Indonesia).
105. Duha SYARIAH (PT Duha Madani Syariah).
106. qazwa (PT Qazwa Mitra Hasanah).
107. bsalam (PT Maslahat Indonesia Mandiri).
108. One Hope (PT Teknologi Indonesia Sentosa).
109. LadangModal (PT Digital Yinshan Technology).
110. Dhanapala (PT Semangat Gotong Royong).
111. Restock.ID (PT Cerita Teknologi Indonesia).
112. SOLUSIKU (PT Anugrah Digital Indonesia).
113. Pinjam Disini (PT Pendanaan Gotong Royong).
114. Adapundi (PT Info Tekno Siaga).
115. Tree+ (PT Satrio Jaya Persada).
116. edufund (PT Fintech Bina Bangsa).
117. FinanKu (PT Smart Karya Digital).
118. UATAS (PT Plus Ultra Abadi).
119. dumi (PT Fidac Inovasi Teknologi).
120. goena (PT Dynamic Credit Asia).
121. Pundiku (PT Pundiku Mitra Sejahtera).
122. TEMAN PRIMA (PT Prima Fintech Indonesia).
123. OK!P2P (PT Oke Ptop Indonesia).
124. DoeKu (PT Doeku Peduli Indonesia).
125. finsy (PT Global Kapital Tech).
126. Mopinjam (PT Amanah Karyananta Nusantara).
127. BANTUSAKU (PT Smartec Teknologi Indonesia).
128. KlikCair (PT Klikcair Magga Jaya).
129. AdaModal (PT Solid Fintek Indonesia).
130. kontanku (PT PAM Finansial Teknologi).
131. ikimodal (PT IKI Karunia Indonesia).
132. ETHIS (PT Ethis Fintek Indonesia).
133. KAPITALBOOST (PT Kapital Boost Indonesia).
134. PAPITUPI Syariah (PT Piranti Alphabet Perkasa).
135. Finteck Syariah (PT Berkah Finteck Syariah).
136. Samir (PT Sahabat Mikro Fintek).
137. Danon (PT Danon Digital Nusantara).
138. Mikro Kapital Indonesia (PT Mikro Kapital Indonesia).
139. Optima (PT Evian Teknologi Indonesia).
140. ArgaPro (PT Arga Berkah Sejahtera).
141. MITRA P2P LENDING (PT Mitra Pendanaan Mandiri).
142. BBX FINTECH (PT BBX Digital Teknologi).
143. 360 KREDI (PT Inovasi Terdepan Nusantara).
144. CANKUL (PT Artha Simo Indonesia).
145. TOLONGKU (PT Asia Ocean Fintek).
146. Pinjam KAN (PT Gerakan Digital Akselerasi Indonesia).
147. PiNBee (PT Teknologi Finansial Asia).
148. kfund (PT Kinerja Sukses Gemilang).
149. Ringan (PT Ringan Teknologi Indonesia).
150. sumur.id (PT Solusi Bijak Indonesia).
151. indosaku (PT Sens Teknologi Indonesia).
152. SolusiKita PT Jayindo Fintek Pratama.
153. IVOJI (PT Finansia Aira Teknologi).
154. pinjamindo (PT Serba Digital Teknologi).
155. KOTAKKOIN (PT Coco Digital Technology)