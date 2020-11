NEW YORK - Dolar AS mencapai level tertingginya dalam sebulan terakhir pada perdagangan Senin (2/11/2020) waktu setempat. Hal ini di tengah kekhawatiran investor atas hasil pemilihan presiden AS pada hari Selasa 3 November 2020.

Melansir CNBC, Jakarta, Selasa (3/11/2020), indeks dolar terakhir naik 0,05% pada 94,15 setelah sebelumnya mencapai 94,29, tertinggi sejak 29 September. Euro merosot 0,13% menjadi USD1,1632 dan greenback naik 0,11% terhadap yen menjadi 104,81 yen.

Dolar telah menguat dalam sepekan terakhir karena sentimen risiko memburuk, dengan investor mengurangi posisi karena ketidakpastian atas hasilnya.

"Langkah yang kami lihat minggu lalu adalah gerakan yang cukup luas dan saya pikir itu sangat masuk akal; orang secara alami skeptis tentang segala jenis ramalan sehubungan dengan pemilihan setelah apa yang terjadi empat tahun lalu," kata Erik Nelson, ahli strategi makro di Wells Fargo di New York.

"Semakin dekat pemilihan, semakin besar kemungkinan untuk ditunda atau diperebutkan dan itu adalah badai yang sempurna untuk aset berisiko turun," tambah Nelson.

Penantang Demokrat Joe Biden memimpin dalam jajak pendapat nasional, tetapi persaingan tersebut terlihat cukup dekat di medan pertempuran menyatakan bahwa Presiden Donald Trump dapat memenangkan 270 suara Electoral College yang dibutuhkan untuk menang.

Investor juga ragu untuk mempercayai jajak pendapat setelah mayoritas gagal memprediksi kemenangan Trump pada 2016.

“Volatilitas meningkat karena likuiditas untuk lindung nilai sekitar pemilu sangat tipis. Semua orang memiliki cara yang sama, tidak ada yang menjual barang ini yang berpikir semuanya hebat, "kata Jordan Rochester, analis forex di Nomura. Umumnya, pedagang melakukan lindung nilai atas penurunan euro dan kenaikan dolar.

Pengukur volatilitas tersirat satu minggu untuk euro dan yen keduanya di atas 11%, tertinggi sejak awal April. Lonjakan kasus virus Corona global juga membebani sentimen. Di Eropa, kasus Covid-19 baru meningkat dua kali lipat dalam lima minggu, penghitungan Reuters menunjukkan, dengan total infeksi melebihi 10 juta. Pound Inggris juga melemah setelah Perdana Menteri Boris Johnson mengumumkan penutupan satu bulan di seluruh Inggris pada akhir pekan. Sterling jatuh ke level USD1,2852, terendah sejak 7 Oktober. Terakhir diperdagangkan pada USD1,2904, turun 0,29% pada hari itu. Federal Reserve akan mengakhiri pertemuan dua harinya pada hari Rabu. Data pekerjaan AS untuk Oktober juga menjadi fokus pada hari Jumat.