JAKARTA - MarkPlus, Inc. kembali menggelar festival untuk para marketing enthusiast WOW Brand Festive Day pada hari ini.

Di tengah kondisi pandemi, WOW Brand Festive Day 2020 digelar secara virtual dengan tema Beyond CX: It's Human Experience. Namun hal itu tidak mengubah konsep gelaran conference atau seminar dengan awarding, di mana hadir pembicara dari berbagai industri mulai dari CEO Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, CMO GDP Venture Danny Oei Wirianto, sampai Indonesia Direct Sales Leader TikTok Indonesia Pandhu Wiguna serta penghargaan bagi 300 brand berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh MarkPlus, Inc.

Dalam kategori Consumer Electronic, Telecommunication & Media SINDOnews berhasil membawa pulang penghargaan Bronze Champion dalam gelaran bergengsi tersebut.

Menurut Founder & Chairman MarkPlus, Inc. Hermawan Kartajaya, tema Beyond CX: It's Human Experience diambil sesuai dengan perkembangan teknologi yang kian terakselerasi karena pandemi.

"Semua sekarang bertransformasi ke digital karena pandemi. Namun human experience tetap harus diutamakan. Artinya brand tidak bisa meninggalkan offline dan beralih online semua. Konsumen tetap butuh pengalaman offline, apalagi jika nanti pandemi selesai. Jadi online dan offline ini harus

dikolaborasikan atau disebut juga omni," ungkap pakar marketing dunia tersebut, Jakarta, Rabu (4/11/2020).

Sementara penghargaan Indonesia WOW Brand 2020 diberikan kepada para brand yang direkomendasikan oleh masyarakat berdasarkan riset dengan jumlah koresponden mencapai 34.500 di Indonesia. Ada lima aspek yang dilihat dalam riset, yaitu konsep 5A mulai dari awareness, appealing, asking, act, dan advocate. Menurut Hermawan, A pertama yaitu awareness harus diciptakan agar konsumen tahu keberadaan sebuah produk, baik online atau offline. Baru setelah itu appealing, produk harus menarik bagi konsumen. Contohnya, iklan zaman sekarang tidak bisa terlalu panjang agar menarik perhatian konsumen yang waktunya semakin sedikit.

"Dari situ orang akan asking, mulai bertanya-tanya sampai akhirnya act, baik itu mencoba atau langsung membeli. Kalau suka produknya, konsumen akan merekomendasikan kepada konsumen lain. Jadi inti dari WOW Brand adalah brand yang paling direkomendasikan," sambung Hermawan.

Dengan konsep orisinil dan berbeda, tidak heran eksistensi penghargaan WOW Brand bisa bertahan hingga kini, serta tetap digelar dan diserahkan di masa pandemi. Sehingga Hermawan meyakinkan bahwa kredibilitas WOW Brand tidak perlu diragukan lagi dan bisa menjadi benchmark brand yang ingin melihat eksistensinya di publik.

Selain WOW Brand bagi 300 brand, diberikan juga penghargaan Branding Campaign Awards 2020. Di mana parameternya adalah latar belakang, implementasi, dan pencapaian dari sebuah campaign brand yang dinilai oleh empat juri, mulai dari Jerry Justianto dari Indonesia Digital Media Consortium, Profesor Adrianto Widjaja dari Indonesia Marketing Association (IMA), Janoe Arianto sebagai Ketua P3i, dan Deputy Chairman MarkPlus, Inc. Taufik.

Pimred SINDOnews.com Djaka Susila mengapresiasi penghargaan yang diberikan oleh MarkPlus.Inc. Dia menyebut, keberhasilan ini tidak lepas dari peran pembaca yang telah memilih SINDOnews.com sebagai sumber informasi terpercaya.

"Di tengah berseliwerannya informasi di media sosial yang terkadang diwarnai hoaks, kami berusaha menyampaikan kabar yang tidak saja sudah diverifikasi dengan kaidah jurnalistik, tetapi juga menyampaikan solusi atas permasalahan yang ada," kata Djaka.

