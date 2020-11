JAKARTA - Harga minyak mentah bergerak menguat pada perdagangan kemarin. Harga minyak naik setelah data menunjukkan stok minyak mentah AS turun drastis minggu lalu.

Melansir Xinhua, Kamis (5/11/2020), West Texas Intermediate untuk pengiriman Desember naik USD1,49 menjadi USD39,15 per barel di New York Mercantile Exchange, sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Januari naik USD1,52 menjadi ditutup pada USD41,23 per barel di London ICE Futures Exchange.

Baca juga; Harga Minyak Melonjak di Atas 2%

Administrasi Informasi Energi AS (EIA) mengatakan, persediaan minyak mentah AS turun 8,0 juta barel selama pekan yang berakhir 30 Oktober. Rata-rata, analis yang disurvei oleh S&P Global Platts memperkirakan penurunan mingguan 600.000 barel untuk data EIA.

Harga juga didukung oleh sinyal optimis dari OPEC dan sekutunya (OPEC+) bahwa pengurangan produksi secara sukarela dapat diperpanjang setelah akhir tahun.

Sementara itu, pelaku pasar dengan cermat melacak berita terkait pemilu saat penghitungan suara AS berlanjut.

"Pilpres AS akan menjadi sentimen bagi pasar karena ketidakpastian yang akan ditimbulkan," kata Analis di Commerzbank Research Eugen Weinberg dalam sebuah catatan.

"Dalam situasi seperti ini, fokus pasar mungkin akan sangat teralihkan oleh berita politik jangka pendek, akibatnya data fundamental akan diabaikan," tambahnya.

(kmj)