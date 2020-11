JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan pembangunan infrastruktur fasilitas pemurnian (smelter) pada 2024 mencapai 53 smelter. Nilai investasi untuk proyek tersebut pun mencapai USD19,9 miliar.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mencatat, saat ini 53 smelter tengah dibangun dan diupayakan akan beroperasi pada 2024 mendatang. Sementara itu, hingga November 2020, sudah ada 18 unit smelter yang telah selesai dibangun.

Rinciannya, smelter nikel 12 unit, boxit 2 unit, besi 1 unit, tembaga 2 unit dan manghan 1 unit. Ke-18 unit infrastruktur fasilitas pemurnian itu disebut-sebut menelan nilai investasi sebesar USD10,8 miliar.

"Perkembangan pembangunan fasilitas smelter sampai dengan November 2020, fasilitas smelter yang telah dibangun ada 18 unit terdiri dari smelter nikel 12 unit, boxit 2 unit, besi 1 unit, tembaga 2 unit dan manghan 1 unit. Diharapkan sampai 2024 akan diselesaikan sampai 53 smelter dengan total investasi sebesar USD19,9 miliar. Realisasi sampai November 2020 adalah sebesar USD10,8 miliar," ujar Arifin, Jakarta, Senin (23/11/2020).

Terkait dengan perkembangan konstruksi pembangunan fasilitas pemurnian di Gresik, Jawa Timur, saat ini mencapai 5,86%%. Ditargetkan akan rampung dan siap dioperasikan pada 2023 mendatang.

"Kami sampaikan pembangunan smelter tembaga PT Freeport Indonesia. Progres pembangunan smelter tembaga PT Freeport sampai saat ini adalah mencapai 5,86%, direncanakan beroperasi pada 2023 dengan kapasitas 2 juta ton kondensor tembaga per tahun," ujar dia.

Sementara itu, dalam mendorong percepatan penyelesaian pembangunan smelter, Kementerian ESDM melakukan sejumlah langkah. Langkah-langkah itu terkait dengan evaluasi keterlambatan pembangunan proyek strategi nasional (PSN) tersebut.

Tercatat ada lima langkah yang dilakukan pemerintah diantaranya, pertama, melakukan pertemuan dengan para pembangun smelter untuk mengetahui kendala yang dihadapi.

Kedua, melakukan one on one meeting antara pembangun smelter dengan PT PLN (Persero). Ketiga, penyusunan info memo perusahaan pembangunan smelter untuk nantinya ditawarkan kepada para calon investor dan calon pendana.

"Keempat, menggelar one on one meeting dan kerjasama dengan MKU Services LLC di Houston, Amerika Serikat dalam rangka market sounding untuk mencari investor. Kelima, koordinasi dengan Kementerian Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) dalam mendorong terbangunnya smelter dengan memasukkan ke dalam proyek strategis nasional," kata dia.