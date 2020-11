JAKARTA - Presiden terpilih AS Joe Biden diduga kuat akan menunjuk mantan ketua Federal Reserve (Bank sentral AS), Janet Yellen, untuk menjabat menteri keuangan. Jika benar, Yellen akan menjadi perempuan pertama yang memimpin Departemen Keuangan AS.

Pencalonan Janet Yellen sebagai Menkeu AS dikonfirmasi kepada AFP oleh sumber keuangan yang dekat dengan pemerintahan Biden. Dia akan ditugaskan untuk mengarahkan AS, negara dengan ekonomi terbesar di dunia itu, berjuang di tengah PHK massal dan perlambatan pertumbuhan ekonomi yang tajam akibat pandemi Covid-19.

“Yellen akan menjadi menteri keuangan berikutnya, dan dia mungkin diumumkan secara resmi paling cepat Selasa (24/11/2020),” kata sumber itu, membenarkan berita yang pertama kali dilaporkan The Wall Street Journal tersebut.

Penunjukan Yellen didukung oleh para anggota sayap kiri dari Partai Demokrat Joe Biden. Namun, menurut sumber tersebut, langkah itu masih membutuhkan konfirmasi Senat.

Mantan Presiden AS Barack Obama menunjuk Yellen menjadi ketua Fed pada 2014. Empat tahun berikutnya, Donald Trump menyingkirkan perempuan itu. Di Fed, Yellen dipandang sebagai “merpati” yang cenderung menghendaki suku bunga rendah untuk mendukung lapangan kerja di AS. Ekonom dari Grant Thornton Diane Swonk menyebut Yellen sebagai ekonom yang sangat berbakat. “Dia akan menjadi menteri keuangan yang hebat pada saat kritis dan menulis bab lain dalam buku sejarah,” cuitnya di di Twitter.