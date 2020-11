JAKARTA - Pandemi virus corona (Covid-19) mempengaruhi hampir sebagian sosial ekonomi masyarakat di seluruh dunia termasuk Indonesia. Meskipun pandemi ini berakhir, perekonomian tidak akan lagi sama seperti semula.

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, para pelaku bisnis perlu sejak dini mencarimodel baru ke depannya. Menurutnya, ada sekitar 5 jenis bisnis yang akan moncer di masa depan.

Baca Juga: Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Ternyata Bisnis Budidaya Lobster Menggiurkan

"Pandangan saya begini, saya ada lima bisnis ke depan atau kegiatan ke depan. Ke depan itu they are coming (mereka datang) bukan they will come (mereka akan datang). And faster and faster to our life (Datang sangat cepat kepada kehidupan kita)," ujarnya dalam acara diskusi virtual, Kamis (26/11/2020).

Pertama, adalah bisnis Energi Baru Terbarukan (EBT) atau renewable energy. Pemerintah sendiri sudah menargetkan capaian EBT dalam bauran energi nasional mencapai 23% di 2025, namun kini baru mencapai 13,6%.

Baca Juga: 4 Fakta Menarik Bisnis Kuliner Anak Presiden Dapat Dana Segar Rp28 Miliar

"Ini renewable energy ini mandatory, mau dihitung kaya apapun is beyond economic calculation ini harus duduk, bicara mau benerinnya gimana," ucapnya.

Lalu yang kedua adalah mobil listrik (Electronic Vehicle/EV) baik menggunakan teknologi hidrogen maupun baterai lithium. Menurutnya pemerintah harus segera memikirkan hal ini.

Sebab Product Domestik Bruto (PDB) per kapita atau pendapatan per kapita Indonesia diprediksi berlipat ganda dalam 10 tahun mendatang. Yang artinya pada 2030 mendatang, bisa mencapai USD10 ribu.

"Berapa kendaraan motor yang dibutuhkan kalau ini semua menggunakan emission engine (mesin yang menghasilkan emisi), saya kira polusinya luar bisa apalagi kita tidak tertib dalam gunakan emission engine yang ramah lingkungan," jelasnya.

Lalu yang ketiga adalah bisnis online. Pria yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Perhubungan itu menyebut bisnis online bakal berdampak pada semua aspek bisnis baik itu properti perumahan maupun ritel. "Mungkin sekarang gedung perumahan atau wilayah perumahan yang broadbandnya luar biasa yang fast broadband itu valuenya akan naik," ucapnya. Keempat, bisnis lingkungan hidup. Perihal lingkungan hidup ini sudah tampak ketika Uni Eropa (EU) mempermasalahkan hasil komoditas kelapa sawit Indonesia. Bahkan, dalam World Economic Forum, sudah dicanangkan penanaman satu triliun pohon di seluruh dunia dalam tempo waktu lima tahun. "Jadi ini menurut saya akhirnya makin lama akan datang. Tidak peduli apakah Presiden Amerikanya Presiden Trump atau Biden dan sebagainya," jelasnya. Lalu bisnis yang terakhir yang akan moncer adalah artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan yang didukung oleh perkembangan teknologi. Menurut Jonan, perkembangan AI ini harus diwaspadai dan dicari jalan keluarnya karena akan berdampak pada tenaga kerja di Indonesia yang nantinya akan digantikan oleh robot "Kalau ini datang negara kita harus pikirkan workforce (tenaga kerja) kita mau dididik bentuknya seperti apalagi, banyak ke depan kegiatan bisa pakai robot ini, jadi workforce kita harus dididik untuk bisa sesuaikan dengan zaman mendatang," jelasnya.