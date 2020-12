JAKARTA – Penampilan rumah sudah mulai kusam atau mengalami kerusakan di beberapa bagian, artinya perlu dilakukan renovasi. Merenovasi rumah bukan perkara mudah, dibutuhkan perencanaan matang dan budget yang cukup.

Renovasi rumah berkaitan dengan pengorbanan uang dan waktu. Penting untuk menyiapkan anggaran untuk memastikan pengeluaran sudah sesuai dengan apa yang direncanakan.

Baca Juga: Kaum Urban Cari Apartemen? Tipe Studio Punya 4 Keuntungan Tersendiri

Namun, haruskah mengeluarkan lebih banyak uang untuk memanggil professional? atau merenovasi rumah dapat dilakukan sendiri?

Dilansir dari Real Simple Jakarta, Kamis (10/12/20), ada sumber daya yang tampaknya tak terbatas untuk membantu mengerjakan sendiri proses renovasi rumah, seperti buku atau video yang berisikan angkah-langkah petunjuk.

1. Lakukan Do it Yourself dengan Benar

Ketika memutuskan pekerjaan sendiri untuk renovasi rumah, pemilik harus benar-benar melakukannya dengan benar. Sebab jika tidak, ini justru akan memberikan kerugian.

Baca Juga: Bukan Cuma Bersihkan Debu, Simak Manfaat Lain Vacuum Cleaner

Kunci suksesnya adalah menikmati dan kemauan untuk belajar dari para profesional.

"Anda bisa belajar melakukan apa saja sendiri. Anda hanya perlu punya waktu untuk belajar. Harus bersiap karena akan membutuhkan lebih banyak waktu daripada yang dipikirkan. Rencanakan lima kali lebih lama. Jika menyukai kerja sendiri dan punya waktu, lakukanlah," kata Manajer Carmel Builders Louis M Weiher.

2. Jadilah Kontraktor untuk Diri Sendiri

Pemilik rumah dapat bertindak sebagai kontraktor untuk mereka sendiri. Ini memungkinkan menangani tugas yang mereka rasa nyaman, kemudian mempekerjakan subkontraktor untuk sisanya.

3. Buatan Sendiri Dengan kerja sendiri memungkinkan pemilik untuk melakukan renovasi rumah (dalam proyek kecil) dengan menghemat pengeluaran yang lebih banyak. Selain kerja sendiri, ada Buy It Yourself yaitu membeli produk sendiri dan kemudian membayar seorang profesional untuk menginstalnya. Ini dapat menjadi alternatif cara untuk menghemat pengeluaran renovasi. Menjadi tren berkembang yang diawasi oleh para ahli industri dan pusat perbaikan rumah besar.