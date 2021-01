JAKARTA – Koperasi merupakan badan usaha atau badan hukum yang anggotanya saling bekerja sama dalam kegiatan ekonomi. Tujuannya, mewujudkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Adapun koperasi memiliki berbagai jenis. Koperasi dapat dibedakan berdasarkan keanggotaannya, sifatnya, dan luas usahanya. Salah satu jenis koperasi yang cukup banyak ditemukan di Indonesia adalah koperasi jasa.

Mengutip buku berjudul OUT OF THE BOX KOPERASI: Tantangan Perubahan Kini dan Masa Depan oleh Prijambodo Jakarta, Rabu (13/1/2021), koperasi jasa merupakan koperasi yang memenuhi kebutuhan jasa pelanggan atau anggotanya.

Adapun, berikut ini contoh-contoh dari koperasi jasa sebagai berikut:

1. Koperasi Jasa Angkutan

Jasa angkutan merupakan salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Jasa angkutan umum biasanya juga memiliki koperasi untuk mensejahterakan anggotanya.

2. Koperasi Jasa Perlayaran

Koperasi jasa pelayaran memberikan pelayanan untuk memperlancar proses kegiatan di bidang pelayaran. Koperasi Jasa pelayaran meliputi pengelolaan moda transportasi laut seperti kapal.

3. Koperasi Jasa Fotokopi

Bentuk koperasi ini mungkin paling banyak ditemukan di Indonesia. Koperasi ini menawarkan jasa fotokopi kepada anggota maupun pelanggan. Selain itu juga menyediakan peralatan tulis kantor dan lain sebagainya.

4. Koperasi Jasa Perparkiran Koperasi jasa Perparkiran adalah koperasi yang memberi layanan dalam pengelolaan parkir. Koperasi ini menawarkan jasa kepada pemilik suatu gedung/perkantoran, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. 5. Koperasi Jasa Asuransi Asuransi banyak dicari masyarakat untuk memberi jaminan di masa datang. Koperasi jasa asuransi menyediakan pelayanan kepada anggotanya maupun masyarakat sekitar, untuk mendapat jaminan asuransi. Mulai dari asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan lainnya.