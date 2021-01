JAKARTA - Nilai tukar Rupiah pagi ini melemah. Rupiah lesu mendekati Rp14.100 per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, kamis (14/1/2021) pada pukul 10.39 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 32 poin atau 0,23% dan berada di level Rp14.092 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.075 hingga Rp14.094 per USD.

Menurut Riset Treasury MNC Bank, Sentimen penggerak rupiah datang dari banyaknya arus dana asing yang masuk ke Tanah Air. Selain itu, faktor sentimen global, masih seputar perkembangan kasus Covid-19 dan vaksin.

Dari dalam negeri, program vaksinasi sudah dimulai, diawali dengan penyuntikan vaksin pertama ke Presiden Joko Widodo kemarin. Vaksinasi dengan menggunakan produk dari sinovac tersebut berjalan lancar dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube.

Sebelumnya Majelis Ulama Indonesia sudah memberi label halal dan suci pada vaksin Covid-19 produksi Sinovac. Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sudah mengijinkan vaksin CoronaVac digunakan dalam kondisi darurat (Emergency Use Authorization/EUA) setelah melaporkan tingkat keampuhan (efficacy) berada di angka 65,3%.

Angka ini berarti kelompok yang divaksinasi menggunakan CoronaVac secara teoritis memiliki peluang 65,3% lebih rendah untuk terjangkit Covid-19 daripada orang-orang yang tidak divaksin, karena mengacu pada analisa awal uji klinis tahap III yang dilakukan di Indonesia.

Masih seputar vaksin, sebanyak 15 juta bahan baku untuk produksi vaksin Covid-19 juga telah tiba di Indonesia. Lewat vaksinasi, harapan pasar akan pemulihan ekonomi juga ikut meningkat, tentu saja ini menjadi katalis positif yang membuat kinerja pasar finansial RI terdongkrak.

Dari AS, kondisi di Washington DC masih panas. DPR AS sepakat untuk memakzulkan Presiden Donald Trump atas tindakannya yang dianggap menghasut para pendukungnya untuk menyerang Gedung Kongres minggu lalu. Dalam kerusuhan tersebut setidaknya ada lima orang tewas termasuk anggota polisi The Capitol.

Klausul pemakzulan Trump akan dikirimkan ke Senat dalam waktu dekat. Sebelumnya, Wakil Presiden Mike Pence mengatakan selasa bahwa dia tidak akan mencopot Presiden Donald Trump dari jabatannya karena merasa hal tersebut bukan menjadi prioritas nasional saat ini.

Meski banyak pihak yang mendukung pencopotan Trump termasuk 8 anggota DPR dari Partai Republik, tetapi proses pemakzulan kemungkinan besar sulit untuk dilakukan sebelum pelantikan presiden ke-46 AS pada 20 Januari.