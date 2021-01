JAKARTA – Menabung merupakan tindakan penting yang harus dilakukan semua orang. Hal ini demi kesejahteraan keuangan pada masa yang akan datang. Untuk menunjang upaya menghemat uang, dibutuhkan seperangkat keterampilan yang perlu dipelajari.

Ada beberapa upaya, latihan, dan keterampilan yang dapat membantu menghemat uang. Keterampilan ini dapat membantu melacak uang, menghemat lebih banyak, dan membelanjakan lebih sedikit.

Baca Juga: 8 Cara Membiasakan Diri Menabung Lebih Banyak Uang

Dilansir dari The Balance Jakarta, Selasa (26/1/2021), dengan menguasai setiap keterampilan berikut ini, dapat menghemat lebih banyak uang sekaligus membantu meningkatkan keuangan.

1. Deal Hunting (Memburu Penawaran Terbaik)

Salah satu keterampilan finansial terpenting yang dapat dipelajari adalah keterampilan deal hunting yaitu kepiawaian mendapatkan penawaran terbaik. Seseorang deal hunters, akan tahu waktu paling tepat untuk berbelanja, cara mengumpulkan kupon dan diskon, dan tempat terbaik untuk mendapatkan penawaran tersebut.

Baca Juga: 3 Tips Menabung Dana Darurat di Tengah Pandemi Covid-19

2. Mulai Menggunakan Kupon

Keterampilan ini juga tidak boleh dilupakan. Ini mungkin membutuhkan lebih banyak usaha dan fokus. Kupon dapat mengurangi jumlah yang harus dibayarkan untuk barang sehari-hari. Sehingga ada lebih banyak uang yang dapat dihemat dalam sebulan.

3. Atasi Tugas Keuangan Sendiri

Belajar menangani keuangan secara bertanggung jawab juga akan menghemat uang. Ini dapat membantu untuk menghindari pembayaran bunga atas hutang kartu kredit, menghindari biaya bank yang tidak perlu, dan berinvestasi dengan baik, yang dapat membangun kekayaan di masa depan.

4. Kuasai Keterampilan DIY

Mempelajari dan menguasai keterampilan DIY (Do It Yourself), akan lebih menghemat uang daripada membayar profesional. Mulailah dengan mempelajari DIY sederhana seperti membenarkan keran air atau menjahit. Selain itu, berbelanja dan memasak sendiri juga dapat membantu menghemat banyak uang selama setahun.

5. Pelajari Tentang Investasi

Memahami investasi dan cara kerjanya juga penting. Hal ini dapat membuat seseorang menjadi proaktif tentang masa pensiun dan strategi investasinya secara keseluruhan. Setelah memahami investasi, seseorang mungkin dapat menghemat uang dengan membeli saham sendiri melalui perusahaan pialang yang memiliki biaya perdagangan rendah.