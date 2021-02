JAKARTA - Berdasarkan perhitungan formula ICP, harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) pada Januari 2021 meningkat dibanding Desember 2020 yaitu mencapai USD53,17 per barel atau naik USD5,39 per barel dari USD47,78 per barel.

ICP SLC juga naik sebesar USD4,94 per barel dari USD49,47 per barel menjadi USD 54,41 per barel.

Tim Harga Minyak Indonesia memaparkan, kenaikan ini sejalan dengan perkembangan harga rata-rata minyak mentah utama di pasar internasional pada bulan Januari 2021 dibanding Desember 2020.

Baca Juga: Harga Minyak Mentah Indonesia Naik Jadi USD38 per Barel, Ini Pemicunya

Kenaikan ini disebabkan pertemuan Negara-negara OPEC+ yang menyepakati untuk melanjutkan pemotongan produksi sebesar 7,2 juta barel per hari hingga bulan Maret 2021 serta komitmen Arab Saudi untuk menambah pemotongan produksi secara sukarela sebesar 1 juta barel di bulan Februari dan Maret 2021 sebagai bagian dari OPEC+ Supply Agreement.

Selain itu, tingkat kepatuhan OPEC+ terhadap kesepakatan pemotongan produksi di bulan Januari 2021 mencapai rata-rata 85%, lebih tinggi dibandingkan kepatuhan di bulan Desember 2020 yang mencapai 75%.

Baca Juga: Harga Minyak Mentah Indonesia Naik USD7 Jadi USD47,78 per Barel

"Dimulainya program vaksinasi Covid-19 di sejumlah negara diharapkan dapat menurunkan potensi penyebaran virus dan menggerakkan perekonomian kembali," papar Tim Harga dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (2/2/2021)

Selengkapnya perkembangan harga minyak dunia di pasar internasional yakni rated Brent naik sebesar USD 4,98 per barel dari USD 49,86 per barel menjadi USD54,84 per barel. Lalu, WTI (Nymex) naik sebesar USD 5,03 per barel dari USD47,07 per barel menjadi USD 52,10 per barel. Basket OPEC naik sebesar USD 5,21 per barel dari USD 49,17 per barel menjadi USD 54,38 per barel. Brent (ICE) naik sebesar USD 5,10 per barel dari USD 50,22 per barel menjadi USD 55,32 per barel.