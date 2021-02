JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap mata uang dolar AS mengalami penguatan hari ini. Rupiah pagi ini di kisaran Rp14.000-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rabu (3/2/2021) pada pukul 09.28 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 16 poin atau 0,11% dan berada di level Rp14.009 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.009 hingga Rp14.015 per USD.

Baca Juga: Rupiah Bergerak Minim di kisaran Rp14.040/USD

Sementara, dalam yahoofinance Rupiah berada di level Rp14.042 per USD. Di mana, pergerakan harian berada di kisaran Rp14.042 per USD hingga Rp14.042 per USD.

Baca Juga: Rupiah Bergerak Lesu di Rp14.037/USD Mengekor IHSG

Pagi ini, indeks dolar AS menguat ke level tertinggi dua bulan terhadap euro pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB). Dolar menguat karena investor melihat Amerika Serikat kemungkinan akan rebound lebih cepat daripada Eropa dari pandemi virus corona.

Pandangan itu didukung pergerakan di Washington menuju lebih banyak pengeluaran stimulus yang kontras dengan penguncian Eropa dan ekspektasi untuk penurunan PDB zona euro dalam tiga bulan pertama tahun ini. Terhadap dolar, euro diperdagangkan pada 1,202 dolar pada sore di New York, turun hampir ke level terendah awal Desember, dan melemah 0,32% untuk hari itu serta jatuh 1,61% sejauh tahun ini.