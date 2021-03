JAKARTA - Harga minyak melonjak 4% pada perdagangan Jumat waktu setempat. Harga minyak naik di tengah kekhawatiran pasokan global minyak mentah terganggu karena saat ini para pekerja mencoba mengeluarkan kapal raksasa yang kandas di pelayaran Terusan Suez.

Minyak mentah Brent naik USD2,62 atau 4,2% menjadi USD64,57 per barel, setelah turun 3,8% pada perdagangan Kamis. Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS naik USD2,41 atau 4,1% menjadi USD60,97 per barel, setelah jatuh 4,3% sehari sebelumnya.

Selama perdagangan minggu ini, Brent naik 0,1%. Sementara WTI turun 0,7% atau menjadi kerugian mingguan ketiga.

Perdagangan minyak bergejolak karena para pedagang mempertimbangkan potensi dampak penyumbatan Terusan Suez yang terjadi terhadap efek penguncian virus corona baru.

“Hari ini pasar kembali naik karena para pedagang berubah pikiran memutuskan bahwa blokade Terusan Suez sebenarnya menjadi lebih signifikan untuk aliran minyak dan pengiriman pasokan daripada yang mereka simpulkan sebelumnya,” kata Wakil Presiden Pasar Minyak Rystad Energy, Paola Rodriguez Masiu, dilansir dari Reuters, Sabtu (27/3/2021).

Setelah sebelumnya gagal, saat ini sedang diupayakan membebaskan kapal besar yang macet di Terusan Suez. Upaya pembebasan ini diperkirakan memakan waktu berminggu-minggu dengan kemungkinan komplikasi akibat cuaca yang tidak stabil.

Menurut perusahaan intelijen data Kpler, dari 39,2 juta barel per hari (bpd) total minyak mentah yang diangkut melalui laut pada 2020,1,74 juta bpd di antaranya melewati Terusan Suez, Selain itu, 1,54 juta bpd produk minyak sulingan mengalir melalui kanal, sekitar 9% dari perdagangan produk minyak lewat laut global.

Pada Jumat, ada 10 kapal menunggu di pintu masuk Terusan yang membawa sekitar 10 juta barel minyak. Terguncang dari penyumbatan di Terusan Suez, tarif pengiriman tanker produk minyak hampir dua kali lipat minggu ini, dan beberapa kapal dialihkan. Pasar minyak juga terangkat oleh kekhawatiran atas meningkatnya risiko geopolitik di Timur Tengah. Pasukan Houthi Yaman pada hari Jumat mengatakan mereka melancarkan serangan terhadap fasilitas yang dimiliki oleh Saudi Aramco.