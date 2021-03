JAKARTA – Tidak hanya kinerja, kemampuan/skill, atau keberuntungan, pola pikir dan mindset yang baik juga dibutuhkan bagi seseorang untuk mencapai karier sukses. Selain itu, pola pikir yang baik juga bisa membantu menentukan kebiasaan baik ketika melakukan pekerjaan.

Kementerian Ketenagakerjaan menjelaskan beberapa kebiasaan yang biasa dilakukan orang sukses saat memulai pekerjaannya. Berikut ulasannya, dilansir dari laman Instagram @kemnaker, Rabu (30/3/2021).

1. Menyapa bawahan, rekan kerja, atau anggota tim

Kebiasaan seperti ini akan menciptakan kesan ramah bagi seseorang. Jika dia merupakan atasan atau pemimpin, kesan ramah bisa membuat orang di sekitarnya segan dan menghargai pemimpinnya.

2. Mencoba untuk mindful dan rileks

Cobalah untuk lebih rileks ketika memulai pekerjaan. Jika dilakukan dengan pikiran negatif, terburu-buru, atau tidak sabaran, pekerjaan akan sulit selesai dan malah membuat mudah lelah.

3. Mengecek to do list hari ini

Membuat to-do-list bisa sangat membantu pekerjaan dilakukan dengan lebih teratur dan menghindari adanya pekerjaan yang terlupakan. Hal ini juga bisa membuat seseorang tidak pusing menentukan skala prioritasnya.

4. Memeriksa email yang masuk

Cek email masuk sebelum memulai pekerjaan bisa menghindari adanya instruksi yang terlewat, baik dari atasan maupun klien. Pastikan tidak ada yang terlewat agar pekerjaan yang dilakukan efektif dan efisien.

5. Mulai dengan kegiatan yang butuh pemikiran mendalam

Melatih pola pikir bisa dengan melakukan kegiatan yang membutuhkan analisis mendalam, hal tersebut bisa meningkatkan kemampuan problem solving, pemikiran kritis, dan bisa juga menumbuhkan ide-ide kreatif yang out of the box.