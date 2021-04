JAKARTA - Harga mobil turun berkisar 25,20 juta sampai 36,50 juta setelah mendapatkan relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian telah menerbitkan Keputusan Menperin Nomor 839 Tahun 2021 tentang Kendaraan Bermotor dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah ditanggung oleh pemerintah pada Tahun Anggaran 2021.

Dalam keputusan ini, pemerintah menambah 8 jenis kendaraan 1.500 cc sampai 2.500 cc yang mendapatkan relaksasi PPnBM.

Dari delapan mobil itu, sebanyak empat mobil Honda mendapatkan relaksasi PPnBM yakni Honda CRV 1.5 Turbo, Honda CRV 2.0 CVT, Honda HR-V 1.8 L, dan Honda City Hatchback. Berdasarkan data dari PT Honda Prospet Motors (HPM), dari keempat mobil tersebut, penurunan harga terbesar terjadi pada Honda CRV 1.5 L Turbo PRE sebesar Rp 36,50 juta sehingga menjadi Rp 540,5 juta.

"Harga OTR Jabodetabek ya," kata Business Innovation and Sales & Marketing Director HPM, Yusak Billy, Sabtu (2/4/2021).

Selanjutnya harga CRV 1.5 L Turbo turun Rp 32,5 juta menjadi Rp 490 juta. Harga Honda CRV 2.0 CVT turun Rp 28,4 juta menjadi Rp 460,6 juta dan harga Honda HR-V 1.8 L turun Rp 25,2 juta menjadi Rp 402,3 juta.

Sementata itu, harga Honda City Hatchback yang baru dirilis awal Maret lalu ialah Rp 289 juta untuk Honda City Hatchback RS MT dan Rp 299 juta untuk Honda City Hatchback RS CVT. Harga ini sudah mendapatkan relaksasi PPnBM.

Sebelumnya, empat mobil Honda dengan mesin 1.500 cc ke bawah sudah mendapat diskon PPnBM karena dibuat di dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri sebesar 70 persen. Keempat mobil Honda yang telah mengalami penurunan harga yakni Honda New HR-V, Honda BR-V, Mobilio, dan All New Brio RS.