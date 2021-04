JAKARTA - PT Adhi Karya Tbk (ADHI) mencatat kinerja keuangan yang lesu pada 2020. Salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya ini, mencatat laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp23,98 miliar.

Mengutip keterbukaan informasi, Jakarta, Selasa (6/4/2021), laba tersebut turun Rp639,83 miliar atau 96,39% dibandingkan tahun 2019. Seperti diketahui, perseroan mencatat laba Rp663,81 miliar pada 2019.

Keuntungan per saham pun mengalami kejatuhan menjadi Rp7 per saham. Dari sebelumnya adalah Rp186 per saham pada 2019.

Adapun penurunan laba tersebut terlihat juga dari pendapatan usaha 2020 sebesar Rp10,83 triliun. Di mana turun 29,26% dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp15.31 triliun.

Beban usaha pun turut menyusut menjadi Rp727,68 miliar. Besaran tersebut dibandingkan dengan beban usaha 2019 yang sebesar Rp894,07 miliar.

Melihat posisi keuangan konsolidasian, aset perseroan di 2020 mengalami kenaikan 4,3% menjadi Rp38,09 triliun. Besaran tersebut dibandingkan pada 2019 yang sebesar Rp36,52 triliun. Sedangkan liabilitas juga mengalami kenaikan Rp2,84 triliun atau 9,6% menjadi Rp32,52 triliun. Di mana sebelumnya Rp29,68 triliun. Namun, dari sisi ekuitas mengalami penurunan. Jumlah ekuitas 2020 sebesar Rp5,57 triliun atau turun 18,45% dari 6,83 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.