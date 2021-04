JAKARTA - Kepala Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia (BEI) Irwan Abdalloh mengatakan bahwa perkembangan pasar modal syariah dalam 1 dekade terakhir sangat signifikan.

Irwan menyampaikan bahwa buktinya terletak pada jumlah investor. Jika dibandingkan antara awal tahun 2011 dengan Februari 2021, peningkatannya sudah lebih dari 15.000%.

"Kedua, kalau kita lihat dari transaksi, suka tidak suka, posisi hari ini semua kinerja transaksi di saham, itu dikuasai oleh syariah," ucap Irwan dalam IDX Channel Market Review Live di Jakarta, Kamis(8/4/2021).

Dia mengatakan, market cap-nya hampir 50% bahkan nilai transaksi juga lebih dari 50%. Volume pun lebih dari 50%. Jumlah saham syariah juga lebih dari 60%.

"Jadi market share pasar modal syariah itu sangat luar biasa. Perkembangan yang signifikan selama satu dekade itu dibuktikan dengan diterimanya penghargaan khusus dari internasional," tambah Irwan.

Lanjut dia mengatakan, sejak 2016, BEI secara rutin mendapatkan penghargaan. Puncaknya adalah di tahun 2019 dan 2020, pasar modal syariah Indonesia disebut sebagai The Best Islamic Capital Market In The World.

"Itulah sebabnya tahun ini kami mengklaim bahwa ini 10 tahun kebangkitan pasar modal syariah Indonesia," tutur Irwan.