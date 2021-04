JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar ditutup melemah pada perdagangan hari ini. Mata uang Garuda melemah 40 point atau berada di level Rp14.535.

Direktur TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi dalam laporannya mengatakan, pelemahan Rupiah terjadi setelah bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed) menegaskan kembali dukungan kebijakannya yang berkelanjutan dalam risalah rapat terbaru dan meningkatkan harapan untuk pemulihan ekonomi dari Covid-19.

"Ringkasan pertemuan The Fed yang dirilis hari ini mengindikasikan bank sentral AS akan tetap berhati-hati tentang jalan menuju pemulihan dari Covid-19," kata Ibrahim dalam riset hariannya, Kamis (8/4/2021)

Dia menambahkan, Pihak The Fed juga meremehkan risiko inflasi dari lonjakan imbal hasil Treasury baru-baru ini. Mereka bersikeras bahwa lonjakan tersebut mencerminkan prospek pertumbuhan yang lebih kuat.

"The Fed juga menegaskan kembali janjinya untuk melanjutkan dukungan kebijakan moneter hingga pemulihan ekonomi yang optimal," terangnya

Untuk perdagangan besok, Ibrahim memprediksi mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuasi namun ditutup melemah di rentang Rp14.530 - Rp14.590.

