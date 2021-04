BALI - Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menyebut bahwa kebijakan relaksasi rasio loan to value/financing to value (LTV/ FTV) untuk kredit pembiayaan properti maksimal 100 persen telah berdampak terhadap kredit properti nasional. Relaksasi tersebut membuat kredit properti mengalami kenaikan.

Perry bersyukur bahwa kredit properti menunjukkan angka positif, dimana masyarakat mulai berani membeli properti, dimana sebelumnya sempat tertahan akibat pandemi Covid-19.

"Alhamdulilah kredit properti sudah mulai naik, karena kami bebaskan, mau beli apartemen dua silakan, tiga silakan. Makanya sekarang keliatan kredit perumahan sudah mulai naik," ujar Perry dalam acara Sarasehan Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional Temu Stakeholders di Bali, Jumat (9/4/2021).

Meskipun kredit properti mengalami kenaikan belakangan ini, Perry mengatakan bahwa pertumbuhan properti secara nasional belum begitu kuat. Namun, dalam kondisi pemulihan ini dia yakin bisa mendorong pemulihan ekonomi.

"Memang belum kuat, tapi sudah membelok ke atas, tidak turun lagi. Jadi koordinasi KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) untuk mendorong kredit, mulai naik," kata dia.

