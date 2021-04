JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diprediksi bakal mengalami tekanan. Hal ini dikarenakan rebound-nya yield obligasi pemerintah AS terutama tenor 10 tahun.

Pengamat Pasar Keuangan Ariston Tjendra mengatakan yield Treasury AS kini berada di sekitar 1,66%. Sebelumnya di awal hari Jumat, yield berada di kisaran 1,62%.

 Baca juga: Gagal Taklukan Dolar AS, Rupiah Melemah ke Rp14.545/USD

"Yield naik karena data indikator inflasi AS menunjukkan kenaikan melebihi proyeksi. Data indeks harga produsen AS bulan Maret Jumat malam pekan lalu dirilis naik 1,0% vs proyeksi 0,5%. Kenaikan yield ini sebagai antisipasi kenaikan inflasi AS," kata Ariston di Jakarta, Senin (12/9/2021).

Yield AS yang kembali meninggi ini akan memberikan tekanan ke nilai tukar rupiah karena dollar AS menjadi lebih menarik.

 Baca juga: Rupiah Kian Lesu, Bergerak Dekati Rp14.600/USD

"USDIDR berpotensi bergerak menuju area Rp14.600 per USD, dengan potensi support di kisaran Rp14.530 per USD," tandasnya.

(rzy)