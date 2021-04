JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka tertekan awal pekan ini. Rupiah langsung menyentuh level Rp14.600-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Kamis (8/4/2021) pada pukul 10.11 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 50 poin atau 0,34% ke level Rp14.615 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.575 hingga Rp14.620 per USD.

 Baca juga: Gagal Taklukan Dolar AS, Rupiah Melemah ke Rp14.545/USD

Sementara itu, yahoofinance mencatat Rupiah pada level Rp14.577 per USD. Dalam pergerakan harian Rupiah berada di Rp14.577- Rp14.577 per USD.

Sebelumnya, Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diprediksi bakal mengalami tekanan. Hal ini dikarenakan rebound-nya yield obligasi pemerintah AS terutama tenor 10 tahun.

 Baca juga: Rupiah Kian Lesu, Bergerak Dekati Rp14.600/USD

Pengamat Pasar Keuangan Ariston Tjendra mengatakan yield Treasury AS kini berada di sekitar 1,66%. Sebelumnya di awal hari Jumat, yield berada di kisaran 1,62%.

"Yield naik karena data indikator inflasi AS menunjukkan kenaikan melebihi proyeksi. Data indeks harga produsen AS bulan Maret Jumat malam pekan lalu dirilis naik 1,0% vs proyeksi 0,5%. Kenaikan yield ini sebagai antisipasi kenaikan inflasi AS," kata Ariston.

Yield AS yang kembali meninggi ini akan memberikan tekanan ke nilai tukar rupiah karena dollar AS menjadi lebih menarik.