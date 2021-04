JAKARTA - PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) konsisten akan membagikan dividen Rp195 per saham untuk tahun buku 2020. Hal ini diputuskan dalam Rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST).

SVP Communication and Public Affairs Astra Agro Lestari Tofan Mahdi mengatakan bahwa pemegang saham menyetujui untuk membagikan dividen tunai Rp195 per saham, dilansir dari Harian Neraca, Kamis (15/4/2021).

Disebutkan, dividen Rp195 per saham itu sudah memperhitungkan dividen interim sebesar Rp42 per saham yang telah dibagikan pada 19 Oktober 2020. Per 31 Maret 2021, total saham beredar sebesar 1,92 miliar saham.

Dengan demikian, total dividen yang disebar oleh perseroan sebesar Rp375,3 miliar. Jumlah itu setara sekitar 45% daripada perolehan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk AALI pada 2020 sebesar Rp833,1 miliar.

Sebagai catatan, laba itu naik 294,62% secara year on year (yoy) dari perolehan 2019 sebesar Rp211,11 miliar. Adapun, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya AALI tampak konsisten mempertahankan dividen payout ratio (DPR) di kisaran 45%. Namun, seiring dengan kenaikan laba bersih perseroan berhasil memberikan dividen per saham untuk tahun buku 2020 lebih tinggi daripada 2019. Untuk tahun buku 2019, AALI membagikan sebesar 45% dari total laba bersih sebagai dividen atau sebesar Rp94,95 miliar yang setara dengan Rp49 per saham. Sementara itu pada 2018, entitas grup Astra itu membagikan dividen sebesar Rp215,57 per saham.